ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИТелескоп Hubble оприлюднив фотографію галактичного кластера Abell 2813, також відомого як ACO 2813.
Фото: esahubble.orgПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Телескоп Hubble показав галактичне скупчення у Всесвіті
Серед крихітних точок, спіралей та овалів, які є галактиками, що належать до скупчення, є декілька чітких фігур у формі півмісяця
Фото: web.mit.edu
Зазначається, що серед крихітних точок, спіралей та овалів, які є галактиками, що належать до скупчення, є декілька чітких фігур у формі півмісяця. Ці зігнуті дуги світла є яскравими прикладами явища, відомого як гравітаційне лінзування, повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Саме ж гравітаційне лінзування відбувається, коли маса об’єкта змушує світло згинатися. Зігнуті півмісяці на цьому зображенні не є зігнутими галактиками. Натомість вони є світлом від галактик, які насправді знаходяться поза межами Abell 2813. Галактичне скупчення має настільки велику масу, що воно діє як гравітаційна лінза, змушуючи світло з більш віддалених галактик згинатися навколо нього. Ці спотворення можуть мати різну форму - довгі лінії або дуги.
Фото: esahubble.org
Це дуже наочне свідчення того, що маса викликає згинання світла, й було використано як доказ однієї з найвідоміших наукових теорій: теорії загальної відносності фізика Альберта Ейнштейна.
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13 04 2021 12:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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