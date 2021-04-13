Телескоп Hubble показав галактичне скупчення у Всесвіті

Серед крихітних точок, спіралей та овалів, які є галактиками, що належать до скупчення, є декілька чітких фігур у формі півмісяця

Телескоп Hubble оприлюднив фотографію галактичного кластера Abell 2813, також відомого як ACO 2813.

Зазначається, що серед крихітних точок, спіралей та овалів, які є галактиками, що належать до скупчення, є декілька чітких фігур у формі півмісяця. Ці зігнуті дуги світла є яскравими прикладами явища, відомого як гравітаційне лінзування, повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Саме ж гравітаційне лінзування відбувається, коли маса об’єкта змушує світло згинатися. Зігнуті півмісяці на цьому зображенні не є зігнутими галактиками. Натомість вони є світлом від галактик, які насправді знаходяться поза межами Abell 2813. Галактичне скупчення має настільки велику масу, що воно діє як гравітаційна лінза, змушуючи світло з більш віддалених галактик згинатися навколо нього. Ці спотворення можуть мати різну форму - довгі лінії або дуги.



Фото: esahubble.org

Це дуже наочне свідчення того, що маса викликає згинання світла, й було використано як доказ однієї з найвідоміших наукових теорій: теорії загальної відносності фізика Альберта Ейнштейна.