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NASA показало "море дюн" на Марсі

Загалом піщані дюни на Марсі охоплюють територію розміром з американський штат Техас
У Національному управлінні США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) зробили неймовірну світлину синіх піщаних дюн на Червоній планеті.
NASA показало "море дюн" на Марсі Фото: Independent
Сама фотографія зроблена у північному районі Марсу, де температура може знижуватися до позначки в 150 градусів Цельсія, повідомляє "Укрінформ".
 
У NASA заявили, що загалом піщані дюни на Марсі охоплюють територію розміром з американський штат Техас (близько 695 662 кв. км). Проте на світлині можна побачити територію шириною 30,6 км.
 
 


Відео: Independent

На фотографії видні частини Марсу з різними температурами, а саме, синій колір представляє райони, де холодно, а жовто-оранжевий - де тепліше.
 
В NASA додали, що світлина складається з кількох зображень, знятих орбітальним апаратом Mars Odyssey з грудня 2002 до листопада 2004 року.
 
Нагадаємо, що 5 квітня мінігелікоптер "Ingenuity" Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) здійснив успішну посадку на Марсі.
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12 04 2021 12:53
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