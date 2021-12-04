NASA показало "море дюн" на Марсі

Загалом піщані дюни на Марсі охоплюють територію розміром з американський штат Техас

У Національному управлінні США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) зробили неймовірну світлину синіх піщаних дюн на Червоній планеті.

Сама фотографія зроблена у північному районі Марсу, де температура може знижуватися до позначки в 150 градусів Цельсія, повідомляє "Укрінформ".

У NASA заявили, що загалом піщані дюни на Марсі охоплюють територію розміром з американський штат Техас (близько 695 662 кв. км). Проте на світлині можна побачити територію шириною 30,6 км.

Читайте також: NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі <div> Як повідомляв Укрінформ, орбітальний апарат Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США Mars Reconnaissance Orbiter зробив світлину піщаних дюн, що знаходяться на північній рівнині Червоної планети.</div>

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На фотографії видні частини Марсу з різними температурами, а саме, синій колір представляє райони, де холодно, а жовто-оранжевий - де тепліше.

В NASA додали, що світлина складається з кількох зображень, знятих орбітальним апаратом Mars Odyssey з грудня 2002 до листопада 2004 року.