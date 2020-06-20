Телескоп Hubble сфотографував "космічного метелика"
Про це повідомляє Hubblesite, зазначає "Укрінформ".
Як зазначається, знімок показує чіткі S-подібні візерунки всередині туманності. Таку форму ймовірно утворюють викиди газу з центральної зіркової системи на високій швидкості.
Дослідники підозрюють, що в середині туманності є або були дві зірки, що кружляють навколо одна одної, як пара фігуристів.
"Крила NGC 6302 - це ділянки газу, нагрітого до більш ніж 36 тисяч градусів за Фаренгейтом, які розриваються по космосу зі швидкістю понад 600 тис. миль на годину (965, 6 тис. км/год - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Відкривачем цього об'єкта є Едвард Емерсон Барнард, який уперше спостерігав за ним 1880 року.
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