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Телескоп NASA показав надмасивне скупчення галактик

З масою приблизно у квадрильйон (тисячу трильйонів) разів більше, ніж у нашого Сонця, скупчення галактик RX J1532 вважається надзвичайно масивним
Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала скупчення галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).
Телескоп NASA показав надмасивне скупчення галактик Фото: NASA
Про це обсерваторія повідомила у Твітері.
 
"З масою приблизно у квадрильйон (тисячу трильйонів) разів більше, ніж у нашого Сонця, скупчення галактик RX J1532 вважається надзвичайно масивним", - йдеться у повідомленні.
 

Фото: NASA
 
Зазначається, що поблизу центру цього скупчення розташована велика еліптична галактика, в якій знаходиться одна з найпотужніших надмасивних чорних дір, які були відкриті досі.
 
Як повідомлялося, телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 6984, яка знаходиться у сузір'ї Індіанець.
 
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02 11 2021 15:27
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