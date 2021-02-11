ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКосмічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала скупчення галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).
Фото: NASAПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Телескоп NASA показав надмасивне скупчення галактик
З масою приблизно у квадрильйон (тисячу трильйонів) разів більше, ніж у нашого Сонця, скупчення галактик RX J1532 вважається надзвичайно масивним
Фото: NASA
Про це обсерваторія повідомила у Твітері.
"З масою приблизно у квадрильйон (тисячу трильйонів) разів більше, ніж у нашого Сонця, скупчення галактик RX J1532 вважається надзвичайно масивним", - йдеться у повідомленні.
Фото: NASA
Зазначається, що поблизу центру цього скупчення розташована велика еліптична галактика, в якій знаходиться одна з найпотужніших надмасивних чорних дір, які були відкриті досі.
Як повідомлялося, телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 6984, яка знаходиться у сузір'ї Індіанець.
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02 11 2021 15:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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