Телескоп NASA показав надмасивне скупчення галактик

З масою приблизно у квадрильйон (тисячу трильйонів) разів більше, ніж у нашого Сонця, скупчення галактик RX J1532 вважається надзвичайно масивним

Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала скупчення галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).

Про це обсерваторія повідомила у Твітері.

"З масою приблизно у квадрильйон (тисячу трильйонів) разів більше, ніж у нашого Сонця, скупчення галактик RX J1532 вважається надзвичайно масивним", - йдеться у повідомленні.



Фото: NASA

Зазначається, що поблизу центру цього скупчення розташована велика еліптична галактика, в якій знаходиться одна з найпотужніших надмасивних чорних дір, які були відкриті досі.

Як повідомлялося, телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 6984, яка знаходиться у сузір'ї Індіанець.