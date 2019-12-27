Температура у Києві побила ще один рекорд

Дві ночі поспіль вона була найвищою за 139 років спостережень

У Києві 24 і 25 грудня спостерігалися найтепліші ночі за 139 років спостережень.

"За даними спостережень метеостанції, ніч проти 25 грудня у Києві виявилася найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра не опускався нижче за +4,4 °С, що на 0,6 °С тепліше, ніж було у 2014 році. Це вже дев'ятий температурний рекорд у грудні", - підкреслили в обсерваторії, передає LB.ua.

Восьмим рекордом стала температура у ніч проти 24 грудня, коли стовпчики термометра показували 5,7 вище від нуля.

Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.