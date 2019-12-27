CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві 24 і 25 грудня спостерігалися найтепліші ночі за 139 років спостережень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Температура у Києві побила ще один рекорд
Дві ночі поспіль вона була найвищою за 139 років спостережень
Фото: earth-chronicles.ru
"За даними спостережень метеостанції, ніч проти 25 грудня у Києві виявилася найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра не опускався нижче за +4,4 °С, що на 0,6 °С тепліше, ніж було у 2014 році. Це вже дев'ятий температурний рекорд у грудні", - підкреслили в обсерваторії, передає LB.ua.
Восьмим рекордом стала температура у ніч проти 24 грудня, коли стовпчики термометра показували 5,7 вище від нуля.
Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.
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