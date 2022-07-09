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Темпи інфляції в Україні зменшуються - Мінекономіки

Темпи інфляції в Україні зменшуються другий місяць поспіль, і це є важливим позитивним сигналом для споживачів та підприємств.
Темпи інфляції в Україні зменшуються - Мінекономіки Фото: acf.ua

За оцінками Міністерства економіки, в Україні поступово покращується інфляційна динаміка, до кінця року така тенденція продовжуватиметься.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

“Зараз поступово інфляційна динаміка в Україні покращується. Вже фактично відбулось значне подорожчання окремих товарів та послуг, і останні два місяці поспіль, враховуючи дані щоденного моніторингу цін на окремі товари, темпи інфляції зменшуються. Ми прогнозуємо, що вона продовжить уповільнюватись і до кінця року, хоча, звичайно, сезонні прояви прискорення на окремих сегментах ринку матимуть місце”, - зазначив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Підставою для оптимістичного прогнозу є зниження світових цін на нафту і нафтопродукти, які, зокрема, в серпні впали на 10% і продовжують знижуватися. А також зниження світових цін на продовольство 5 місяців поспіль.

Це має позитивно позначитися і на цінах в Україні. Так, у серпні найбільше подешевшали сезонні овочі (картопля, буряк, капуста, морква) - на 25-45%, впали ціни на скраплений газ для автівок - у середньому на 10,4%, на дизель - на 3,4%.

За словами Кудіна, цьогорічна рекордно висока інфляція є світовою тенденцією. Навіть у країнах Євросоюзу вона сягає 9,1%. Що ж до України, то інфляція спричинена двома факторами - специфічним внутрішнім і зовнішнім. Так, частково інфляція є імпортованою, адже ми купуємо дорогі енергоресурси (газ, нафтопродукти), і високі світові ціни на них відображаються на цінах в Україні.

Проте головним інфляційним фактором є війна, через яку скоротилася пропозиція товарів внаслідок зменшення виробництва, а також зросли витрати через порушення логістики, руйнування виробничих фондів, виробничих ланцюгів та інші суто воєнні негативні наслідки.

Раніше у НБУ спрогнозували позитивний курс гривні.

 


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07 09 2022 18:25
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