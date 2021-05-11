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Темпи зростання цін на продовольство сягнули піку за десятиліття - ООН

За даними FAO, яка відстежує зміни на ринках продовольчих товарів, ціни зростають третій місяць поспіль і збільшилися з вересня на 3%
Темпи зростання світових цін на продовольство досягли найвищого рівня починаючи з липня 2011 року, ідеться в повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).
Темпи зростання цін на продовольство сягнули піку за десятиліття - ООН Фото: google.com

Як передає Укрінформ, за даними FAO, яка відстежує зміни на ринках продовольчих товарів, ціни зростають третій місяць поспіль і збільшилися з вересня на 3%, а порівняно з жовтнем 2020 року - на 31,3%.

Ціни на зернові з вересня підскочили на 3,2% (22,4% - за рік), причому на пшеницю - на 5% (38,3% - з жовтня 2020 року), що пов'язано зі зменшенням врожайності в основних країнах-експортерах, зокрема Канаді, Росії і США. Ціни на решту зернових також зросли.

Рослинна олія за місяць подорожчала на 9,6%, що є історичним максимумом зростання, а молочні продукти – на 2,6% (15,5% - за рік). Ціни на сир не змінилися.

Також третій місяць поспіль незначно дешевшає м’ясо загалом (за рік воно подорожчало на 22,1%), водночас ціни на птицю та баранину зросли.

Після шести місяців стабільного зростання цін на цукор він також подешевшав на 1,8% через обмежений попит (за рік подорожчав більш як на 40%).

Водночас прогнозується, що порівняно з минулим роком світове виробництво зернових у 2021 році досягне нового рекордного рівня - близько 2,793 млрд тонн. Світове споживання зернових за рік підскочить на 1,7% через збільшення населення планети.

Нагадаємо, що за даними Організації Об'єднаних Націй, світові ціни на продукти харчування зросли найшвидшими темпами за останні десять років.

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05 11 2021 12:02
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