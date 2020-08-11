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Теніс: Калініна кваліфікувалася до основної сітки турніру WTA в Австрії

У фіналі кваліфікації Калініна зустрічалася зі свою співвітчизницею Катаріною Завацькою
Українка Ангеліна Калініна вийшла до основної сітки турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Лінці (Австрія).
Теніс: Калініна кваліфікувалася до основної сітки турніру WTA в Австрії Фото: з вільних джерел

У фіналі кваліфікації Калініна  (№162) зустрічалася зі свою співвітчизницею Катаріною Завацькою (№117 WTA), яка за рахунку 0:6, 0:4 відмовилася продовжувати поєдинок після медичної паузи, передає Укрінформ.

Суперниці, які вперше зустрілися в очному протистоянні, провели на корті 1 годину 20 хвилин.

Призовий фонд турніру у Лінці, який пройде з 9 по 15 листопада, складає $202,25 тис.

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08 11 2020 16:08
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