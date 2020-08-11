СПОРТ НОВИНИУкраїнка Ангеліна Калініна вийшла до основної сітки турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Лінці (Австрія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теніс: Калініна кваліфікувалася до основної сітки турніру WTA в Австрії
У фіналі кваліфікації Калініна зустрічалася зі свою співвітчизницею Катаріною Завацькою
Фото: з вільних джерел
У фіналі кваліфікації Калініна (№162) зустрічалася зі свою співвітчизницею Катаріною Завацькою (№117 WTA), яка за рахунку 0:6, 0:4 відмовилася продовжувати поєдинок після медичної паузи, передає Укрінформ.
Суперниці, які вперше зустрілися в очному протистоянні, провели на корті 1 годину 20 хвилин.
Призовий фонд турніру у Лінці, який пройде з 9 по 15 листопада, складає $202,25 тис.
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