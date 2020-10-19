СПОРТ НОВИНИУкраїнський тенісист Сергій Стаховський невдало провів зустрічі стартового кола змагань АТР Challenger Tour у Стамбулі із призовим фондом 104 тис 160 дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стаховський програв Кларку на старті турніру АТР у Стамбулі
Зустріч тривала 1 годину 12 хвилин
Фото: з вільних джерел
Киянин (№192 ATP) у двох сетах програв Джею Кларку (189) з Великої Британії - 4:6, 0:6, передає "Укрінформ".
Виступить Сергій в Стамбулі і в парному розряді. Київський дует Стаховський/Денис Молчанов у першому раунді зустрінеться з четвертою сіяною парою Луїс Давід Мартінес (Венесуела)/Мігель Анхель Реєс-Варела (Мексика).
В одиночній сітці турніру від України також заявлений Ілля Марченко (218), який 20 жовтня вийде на корт проти словака Мартіна Кліжана (168).
Змагання завершаться 25 жовтня.
Нагадаємо, що угорка Тімеа Бабош та Крістіна Младенович з Франції стали першими фіналістками парних змагань Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.
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