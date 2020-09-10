Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Бабош і Младенович - фіналістки жіночого парного розряду "Ролан Гаррос"

У чвертьфіналі Бабош і Младеновіч обіграв українсько-білоруський тандем Марта Костюк/Олександра Соснович
Угорка Тімеа Бабош та Крістіна Младенович з Франції стали першими фіналістками парних змагань Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.
Бабош і Младенович - фіналістки жіночого парного розряду "Ролан Гаррос" Фото: firtka.if.ua

У п'ятницю угорсько-французький дует переміг в 1/2 фіналу чеську пару Барбора Крейчикова/Катержина Синякова - 6:2, 4:6, 7:5, передає "Укрінформ".

У чвертьфіналі Бабош і Младеновіч обіграв українсько-білоруський тандем Марта Костюк/Олександра Соснович - 6:1, 7:5.

Додамо, що угорка і француженка виграли минулорічний парний "Ролан Гаррос".

В іншому півфіналі нинішніх змагань сьогодні зустрінуться дуети Алекса Гуарачі (Чилі)/Дезіре Кравчик (США) та Ніколь Меліхар (США)/Іга Свентек (Польща).

Читайте також: Російську тенісистку підозрюють у договірному матчі на "Ролан Гаррос"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 10 2020 17:47
ТЕГИ: теніс
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.