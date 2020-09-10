Бабош і Младенович - фіналістки жіночого парного розряду "Ролан Гаррос" У чвертьфіналі Бабош і Младеновіч обіграв українсько-білоруський тандем Марта Костюк/Олександра Соснович

Угорка Тімеа Бабош та Крістіна Младенович з Франції стали першими фіналістками парних змагань Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.

Фото: firtka.if.ua

У п'ятницю угорсько-французький дует переміг в 1/2 фіналу чеську пару Барбора Крейчикова/Катержина Синякова - 6:2, 4:6, 7:5, передає "Укрінформ". У чвертьфіналі Бабош і Младеновіч обіграв українсько-білоруський тандем Марта Костюк/Олександра Соснович - 6:1, 7:5. Додамо, що угорка і француженка виграли минулорічний парний "Ролан Гаррос". В іншому півфіналі нинішніх змагань сьогодні зустрінуться дуети Алекса Гуарачі (Чилі)/Дезіре Кравчик (США) та Ніколь Меліхар (США)/Іга Свентек (Польща). Читайте також: Російську тенісистку підозрюють у договірному матчі на "Ролан Гаррос"

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