СПОРТ НОВИНИУгорка Тімеа Бабош та Крістіна Младенович з Франції стали першими фіналістками парних змагань Відкритого чемпіонату Франції з тенісу із призовим фондом 19 млн 694 тис 806 дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бабош і Младенович - фіналістки жіночого парного розряду "Ролан Гаррос"
У чвертьфіналі Бабош і Младеновіч обіграв українсько-білоруський тандем Марта Костюк/Олександра Соснович
Фото: firtka.if.ua
У п'ятницю угорсько-французький дует переміг в 1/2 фіналу чеську пару Барбора Крейчикова/Катержина Синякова - 6:2, 4:6, 7:5, передає "Укрінформ".
У чвертьфіналі Бабош і Младеновіч обіграв українсько-білоруський тандем Марта Костюк/Олександра Соснович - 6:1, 7:5.
Додамо, що угорка і француженка виграли минулорічний парний "Ролан Гаррос".
В іншому півфіналі нинішніх змагань сьогодні зустрінуться дуети Алекса Гуарачі (Чилі)/Дезіре Кравчик (США) та Ніколь Меліхар (США)/Іга Свентек (Польща).
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