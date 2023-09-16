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Тепер авто з російською реєстрацією не пускатимуть і в Польщу

16 вересня 2023, 18:03
Тепер авто з російською реєстрацією не пускатимуть і в Польщу
Фото: Agencja Gazeta
Від завтра Польща не пропускатиме на свою територію автомобілі з російською реєстрацією.

Про це пише PAP.

Заборона почне діяти опівночі сьогодні і буде стосуватись будь-якого автомобіля, зареєстрованого в росії.

"Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської комісії про заборону в'їзду до Європейського Союзу автомобілів, зареєстрованих в Росії, хочу повідомити, що ця заборона на польському кордоні набуде чинності від завтрашнього дня. Вона набуває чинності сьогодні опівночі",- заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Він додав, що це означає не що інше, як заборону на в'їзд до польської держави легкових автомобілів, зареєстрованих у росії.

"російські вантажівки вже підпадали під цю заборону. Зараз ми закриваємо цю справу. Жоден російський автомобіль не в'їде до Польщі. Пані та панове, це стосується всіх автомобілів, як тих, що використовуються в комерційних цілях, так і приватних - незалежно від того, чи керує автомобілем або володіє ним громадянин росії, чи громадянин іншої країни",- сказав Камінський.

Правило таке: автомобіль, зареєстрований в росії, не має права в'їжджати до Польщі, додав польський міністр. 

Це ще один елемент санкцій, накладених на росію і її громадян, у зв'язку з жорстокою війною в Україні, з огляду на те, що рф зараз є загрозою міжнародній безпеці.

Вчора про такі самі заходи безпеки оголосила Фінляндія.

 

Польщаавто рфросійська реєстрація

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