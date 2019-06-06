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Тепер карту поляка можна отримати в усьому світі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про Карту поляка, які дозволяють видавати її особам в усіх країнах світу
Згідно з новими правилами, на Карту поляка можуть претендувати особи польського походження з будь-якої точки світу.
Тепер карту поляка можна отримати в усьому світі Фото: viza.vn.ua
За старими правилами, її могли отримати тільки ті, хто проживають у 15 країнах за східним кордоном Польщі, що виникли або відновилися після розпаду СРСР, і які не визнають подвійного громадянства, зокрема в Україні, йдеться у "Громадське" з посиланням на "Польське Радіо".
 
Карта поляка підтверджує приналежність до польського народу за межами історичної батьківщини. Щоби її отримати, претендент має продемонструвати свій зв’язок із Польщею, зокрема людина повинна мати щонайменше пасивне знання польської мови, довести, що мінімум один з його батьків або бабусь/дідусів, або двоє прабабусь/прадідусів були поляками за національністю або мали польське громадянство.
 
Також особа може надати довідку від повноважної польської організації в країні проживання, що підтверджує активну участь в діяльності, спрямованій на підтримку польської мови і культури, або польської національної меншості протягом щонайменше останніх 3 років.
 
Власники Карти поляка, що приїжджають до Польщі, аби оселитися в країні, отримують безкоштовно дозвіл на постійне проживання, ще за рік вони можуть отримати польське громадянство, а також можуть сподіватися на допомогу у період адаптації — йдеться про фінансову підтримку, допомогу в оренді житла, активному вивченні польської мови та відвідуванні професійних курсів.
 
 
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06 06 2019 21:30
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