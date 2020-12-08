Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Тепер можна економити, купуючи квитки на потяги заздалегідь

Щоправда, діє тільки з Інтерсіті+
"Укрзалізниця" розпочала програму лояльності, згідно з якою люди зможуть платити за квитки на потяг менше, якщо купуватимуть їх заздалегідь.
Тепер можна економити, купуючи квитки на потяги заздалегідь Фото: ukranews.com

"Якщо ви купуєте квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, то можете заощадити до 40% на його вартості, якщо за 24-15 діб - 10% вартості", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "Громадське".

Поки що знижка розповсюджується лише на вагони 1-го класу швидкісних поїздів Інтерсіті+ у внутрішньому сполученні територією України. Пасажири можуть економити від 40% до 10% вартості квитка.

За кілька діб до дати відправлення квитки навпаки, дорожчають. За 4-2 доби до відправлення - вартість підвищується на 10%, а за 1 добу - вартість зростає на 15%.

Фото: "Укрзалізниця"

Нагадаємо, що "УЗ" відновлює курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2020 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.