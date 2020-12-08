Тепер можна економити, купуючи квитки на потяги заздалегідь

"Укрзалізниця" розпочала програму лояльності, згідно з якою люди зможуть платити за квитки на потяг менше, якщо купуватимуть їх заздалегідь.

"Якщо ви купуєте квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, то можете заощадити до 40% на його вартості, якщо за 24-15 діб - 10% вартості", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "Громадське".

Поки що знижка розповсюджується лише на вагони 1-го класу швидкісних поїздів Інтерсіті+ у внутрішньому сполученні територією України. Пасажири можуть економити від 40% до 10% вартості квитка.

За кілька діб до дати відправлення квитки навпаки, дорожчають. За 4-2 доби до відправлення - вартість підвищується на 10%, а за 1 добу - вартість зростає на 15%.

Фото: "Укрзалізниця"

Нагадаємо, що "УЗ" відновлює курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці