CУСПІЛЬСТВО НОВИНИросійська федерація 16 вересня 2022 року перестане бути Високою Договірною Стороною Європейської конвенції з прав людини, що стало наслідком виключення росії з Ради Європи 16 березня 2022 року через її агресію проти України. Через це Європейська конвенція з прав людини втратить дію щодо понад 140 мільйонів громадян рф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тепер росіяни не зможуть скористатися захистом Європейської конвенції з прав людини
Дуже прикро, що, виходячи з Європейської конвенції з прав людини, росія ще більше віддаляється від демократичного світу та позбавляє понад 140 мільйонів російських громадян захисту, який пропонує Конвенція
Фото: gettyimages.com
Як повідомила пресслужба РЄ, про це йдеться у заяві генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, передає Укрінформ.
"Агресія росії проти України продовжує завдавати болю і страждань мільйонам людей в Україні та в усій Європі. Ми ще раз закликаємо російське керівництво негайно припинити війну в Україні та репресії, які тривають проти власного народу", – заявила Пейчинович-Бурич.
"Дуже прикро, що, виходячи з Європейської конвенції з прав людини, росія ще більше віддаляється від демократичного світу та позбавляє понад 140 мільйонів російських громадян захисту, який пропонує Конвенція", - додала вона.
Генсек заявила, що Рада Європи продовжуватиме підтримувати правозахисників, демократичні сили, вільні ЗМІ та незалежне громадянське суспільство у рф та співпрацювати з ними.
"Ми сподіваємося, що колись громадяни росії знову зможуть скористатися захистом Європейської конвенції з прав людини", - зазначила Пейчинович-Бурич.
Також вона підкреслила, що згідно з Конвенцією, російська федерація має юридичне зобов’язання виконувати всі вироки та рішення Європейського суду з прав людини щодо її дій або бездіяльності, що буди ухвалені до 16 вересня 2022 року.
"Рада Європи продовжуватиме робити все від неї залежне, щоб справедливість відбулася, а причетні особи були притягнуті до відповідальності за свої дії", - наголосила генсек.
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13 09 2022 17:25 МЕДІА
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