Тепер росіяни не зможуть скористатися захистом Європейської конвенції з прав людини

Дуже прикро, що, виходячи з Європейської конвенції з прав людини, росія ще більше віддаляється від демократичного світу та позбавляє понад 140 мільйонів російських громадян захисту, який пропонує Конвенція

російська федерація 16 вересня 2022 року перестане бути Високою Договірною Стороною Європейської конвенції з прав людини, що стало наслідком виключення росії з Ради Європи 16 березня 2022 року через її агресію проти України. Через це Європейська конвенція з прав людини втратить дію щодо понад 140 мільйонів громадян рф.

Як повідомила пресслужба РЄ, про це йдеться у заяві генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, передає Укрінформ.

"Агресія росії проти України продовжує завдавати болю і страждань мільйонам людей в Україні та в усій Європі. Ми ще раз закликаємо російське керівництво негайно припинити війну в Україні та репресії, які тривають проти власного народу", – заявила Пейчинович-Бурич.

"Дуже прикро, що, виходячи з Європейської конвенції з прав людини, росія ще більше віддаляється від демократичного світу та позбавляє понад 140 мільйонів російських громадян захисту, який пропонує Конвенція", - додала вона.

Генсек заявила, що Рада Європи продовжуватиме підтримувати правозахисників, демократичні сили, вільні ЗМІ та незалежне громадянське суспільство у рф та співпрацювати з ними.

"Ми сподіваємося, що колись громадяни росії знову зможуть скористатися захистом Європейської конвенції з прав людини", - зазначила Пейчинович-Бурич.

Також вона підкреслила, що згідно з Конвенцією, російська федерація має юридичне зобов’язання виконувати всі вироки та рішення Європейського суду з прав людини щодо її дій або бездіяльності, що буди ухвалені до 16 вересня 2022 року.

"Рада Європи продовжуватиме робити все від неї залежне, щоб справедливість відбулася, а причетні особи були притягнуті до відповідальності за свої дії", - наголосила генсек.