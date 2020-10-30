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Теракт у Ніцці: затримали ймовірного спільника нападника

У Франції затримали ще одного підозрюваного в причетності до теракту у Ніцці, внаслідок якого загинули троє людей.
Теракт у Ніцці: затримали ймовірного спільника нападника Фото: ТСН

Про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела у поліції, пише "Європейська правда".

За даними джерела, це 47-річний чоловік, його взяли під варту увечері 29 жовтня. Поліція підозрює його у тому, що він був на зв’язку з екстремістом перед скоєнням нападу.

Нападник виявився 21-річним вихідцем з Тунісу. Він приїхав у Францію 9 жовтня через Італію. 

Нагадаємо, вчора вранці у Соборі Богоматері у Ніцці чоловік з ножем накинувся на прихожан. Одна жінка та служитель церкви загинули на місці, ще одна поранена змогла вибігти до сусіднього кафе і померла там. 

Терорист під час затримання отримав кульове поранення і перебуває в лікарні у важкому стані. 

Нагадаємо, що вчора відбувся напад у церкві в Ніцці: 2 загиблих, кілька поранених

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30 10 2020 10:12
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