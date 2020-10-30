Теракт у Ніцці: затримали ймовірного спільника нападника
Про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела у поліції, пише "Європейська правда".
За даними джерела, це 47-річний чоловік, його взяли під варту увечері 29 жовтня. Поліція підозрює його у тому, що він був на зв’язку з екстремістом перед скоєнням нападу.
Нападник виявився 21-річним вихідцем з Тунісу. Він приїхав у Францію 9 жовтня через Італію.
Нагадаємо, вчора вранці у Соборі Богоматері у Ніцці чоловік з ножем накинувся на прихожан. Одна жінка та служитель церкви загинули на місці, ще одна поранена змогла вибігти до сусіднього кафе і померла там.
Терорист під час затримання отримав кульове поранення і перебуває в лікарні у важкому стані.
Нагадаємо, що вчора відбувся напад у церкві в Ніцці: 2 загиблих, кілька поранених
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- ВІДЕО Китай випробував систему залпового запуску дронів-камікадзе
- ФОТО На плато Наска виявили новий геогліф
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
- У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19