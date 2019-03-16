Теракт у Новій Зеландії. Нападник перед стріляниною надіслав лист прем'єру

Текст з 87 сторінок містить у собі антимігрантські та антимусульманські ідеї

У Новій Зеландії за декілька хвилин до вчинення теракту нападник надіслав лист зі своїм "маніфестом" на електронну пошту офісу прем'єр-міністра країни Джасінди Ардерн.

Ардерн лист не бачила, адже поштою користуються лише працівники офісу, повідомляє телеканал CNN.

Зокрема, текст з 87 сторінок, який містить у собі антимігрантські та антимусульманські ідеї, був також поширений у соцмережах.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.