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Теракт у Новій Зеландії. Нападник перед стріляниною надіслав лист прем'єру

Текст з 87 сторінок містить у собі антимігрантські та антимусульманські ідеї
У Новій Зеландії за декілька хвилин до вчинення теракту нападник надіслав лист зі своїм "маніфестом" на електронну пошту офісу прем'єр-міністра країни Джасінди Ардерн.
Теракт у Новій Зеландії. Нападник перед стріляниною надіслав лист прем Фото: rbc.ua

Ардерн лист не бачила, адже поштою користуються лише працівники офісу,  повідомляє телеканал CNN.

Зокрема, текст з 87 сторінок, який містить у собі антимігрантські та антимусульманські ідеї, був також поширений у соцмережах.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.

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16 03 2019 22:48
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