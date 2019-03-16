Теракт у Новій Зеландії: Українців серед загиблих немає, - МЗС

Українців немає серед жертв теракту у Новій Зеландії.

"Українців немає серед жертв розстрілів у двох мечетях", – повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.