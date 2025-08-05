Термін ультиматуму Трампа наближається, але путін не демонструє жодних поступок – AP

Поки що ні обіцянки, ні погрози, ні вмовляння американського лідера не змогли змінити позицію кремля.

У війні, розв’язаній росією проти України, може настати поворотний момент, оскільки наближається термін, встановлений США кремлю для укладення мирної угоди, однак цей день може також минути тихо і без наслідків.

Про це пише Associated Press, аналізуючи перебіг подій у міру наближення 8 серпня, коли спливе термін ультиматуму президента США Дональда Трампа.

Як зазначають в AP, поки що ні обіцянки, ні погрози, ні вмовляння американського лідера не змогли змінити позицію кремля.

"І дипломатичний глухий кут зберігається", — підкреслюється в публікації.

Тим часом Україна втрачає дедалі більше територій, хоча немає ознак краху її оборони, що насувається.

Трамп, обурений тим, що російський диктатор владімір путін відкидає його заклики припинити бомбардування міст України, висунув йому ультиматум і пригрозив додатковими санкціями проти рф та її торговельних партнерів, включно з Китаєм та Індією, нагадують в AP.

Згодом американський лідер заявив, що росія досить добре навчилася обходити санкції та назвав росіян «хитрими хлопцями». Коментарі Трампа, ймовірно, свідчать про те, що він не надто сподівається на те, що санкції змусять путіна діяти, пише AP. Вторинні санкції також ускладнюють відносини Вашингтона з Пекіном і Нью-Делі, яких звинувачують у фінансуванні військової машини москви шляхом закупівель її нафти.

У міру того, як наближається крайній термін, встановлений Дональдом Трампом, дипломатична атмосфера загострюється, констатує AP. Так, путін оголосив про надходження на озброєння нової російської гіперзвукової ракети Ліщина. А один із найближчих соратників російського диктатора, заступник голови Ради Безпеки рф Дмитро Медведєв пригрозив, що війна в Україні може підштовхнути росію і США до збройного конфлікту.

путін протягом війни проти України повторював одне й те саме: він прийме врегулювання тільки на своїх умовах і воюватиме доти, доки їх не буде виконано, резюмували в AP.

Президент США дав путіну час до 8 серпня.

1 серпня Дональд Трамп підтвердив, що США введуть санкції проти росії, якщо вона не захоче припиняти війну до 8 серпня. Водночас Трамп припустив, що путін "досить добре розбирається в санкціях" і знає, як їх уникнути.