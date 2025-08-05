Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Термін ультиматуму Трампа наближається, але путін не демонструє жодних поступок – AP

05 серпня 2025, 13:58
Термін ультиматуму Трампа наближається, але путін не демонструє жодних поступок – AP
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Поки що ні обіцянки, ні погрози, ні вмовляння американського лідера не змогли змінити позицію кремля.

У війні, розв’язаній росією проти України, може настати поворотний момент, оскільки наближається термін, встановлений США кремлю для укладення мирної угоди, однак цей день може також минути тихо і без наслідків.

Про це пише Associated Press, аналізуючи перебіг подій у міру наближення 8 серпня, коли спливе термін ультиматуму президента США Дональда Трампа.

Як зазначають в AP, поки що ні обіцянки, ні погрози, ні вмовляння американського лідера не змогли змінити позицію кремля.

"І дипломатичний глухий кут зберігається", — підкреслюється в публікації.

Тим часом Україна втрачає дедалі більше територій, хоча немає ознак краху її оборони, що насувається. 

Трамп, обурений тим, що російський диктатор владімір путін відкидає його заклики припинити бомбардування міст України, висунув йому ультиматум і пригрозив додатковими санкціями проти рф та її торговельних партнерів, включно з Китаєм та Індією, нагадують в AP. 

Згодом американський лідер заявив, що росія досить добре навчилася обходити санкції та назвав росіян «хитрими хлопцями». Коментарі Трампа, ймовірно, свідчать про те, що він не надто сподівається на те, що санкції змусять путіна діяти, пише AP. Вторинні санкції також ускладнюють відносини Вашингтона з Пекіном і Нью-Делі, яких звинувачують у фінансуванні військової машини москви шляхом закупівель її нафти. 

У міру того, як наближається крайній термін, встановлений Дональдом Трампом, дипломатична атмосфера загострюється, констатує AP. Так, путін оголосив про надходження на озброєння нової російської гіперзвукової ракети Ліщина. А один із найближчих соратників російського диктатора, заступник голови Ради Безпеки рф Дмитро Медведєв пригрозив, що війна в Україні може підштовхнути росію і США до збройного конфлікту. 

путін протягом війни проти України повторював одне й те саме: він прийме врегулювання тільки на своїх умовах і воюватиме доти, доки їх не буде виконано, резюмували в AP.

Президент США дав путіну час до 8 серпня.

1 серпня Дональд Трамп підтвердив, що США введуть санкції проти росії, якщо вона не захоче припиняти війну до 8 серпня. Водночас Трамп припустив, що путін "досить добре розбирається в санкціях" і знає, як їх уникнути.

війнаВладімір ПутінДональд Трампультиматум

Останні матеріали

Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 11:57
Корупція, некомпетентність та масові вбивства. Тим часом потяг для своєчасного посилення наземної ППО України вже давно відійшов – Том Купер
Політика
Корупція, некомпетентність та масові вбивства. Тим часом потяг для своєчасного посилення наземної ППО України вже давно відійшов – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 08:54
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 16:42
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
04 серпня 2025, 09:42
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Політика
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 02:05
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється