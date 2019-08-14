Терористи "ЛНР" майже рік незаконно утримують українського студента

Сергія Русинова досі не внесено у списки на обмін

Бойовики так званої "ЛНР" майже рік незаконно утримують проукраїнського студента 2 курсу коледжу культури і мистецтв Сергія Русинова, але він досі не занесений до списків на обмін полоненими.

Затримали Русинова 28 серпня 2018 року, але правозахисники Східної правозахисної групи повідомили про цей випадок 13 серпня 2019 року.

"Сергія затримали за статтею 244 так званого кодексу "ЛНР" - організація діяльності терористичної групи. За словами так званих слідчих МДБ "ЛНР", Сергій є організатором проукраїнської терористичної групи і активно дотримується проукраїнської позиції", - йдеться в повідомленні групи у Facebook.

За інформацією правозахисників, хлопець просто був активним користувачам у соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости.

"Так званий суд "ЛНР" засудив Сергія Русинова до 6 років позбавлення волі і відправив його в Слов'яносербську колонію №60. Сергій не занесений до списків на обмін, про нього мало хто знає, але хлопець щиро вірить і підтримує Україну", - зазначають правозахисники.

У повідомленні вказується, що такий випадок не поодинокий. В ОРДЛО щотижня проходять затримання громадян України, які не підтримують НЗФ, їх затримують тому, що вони підтримують Україну. Під час затримань і допитів до них не допускають адвокатів, застосовують тортури.

У зв'язку з цим правозахисники закликали президента Володимира Зеленського вимагати від бойовиків так званих "Л/ДНР" переліків місцевих жителів, які були затримані з травня 2014-го року до сьогодні.

"Ми повинні боротися за кожного громадянина України", - підсумували правозахисники.

Раніше в коментарі "Радіо Свобода" представники Служби безпеки України повідомили, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей проросійські бойовики незаконно утримують в ув'язненні 223 людей.

Нагадаємо, що 9 серпня у так званій "ДНР" заявили про готовність провести з Україною обмін полонених за формулою "102 на 50".