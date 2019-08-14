Терористи "ЛНР" майже рік незаконно утримують українського студента
Затримали Русинова 28 серпня 2018 року, але правозахисники Східної правозахисної групи повідомили про цей випадок 13 серпня 2019 року.
"Сергія затримали за статтею 244 так званого кодексу "ЛНР" - організація діяльності терористичної групи. За словами так званих слідчих МДБ "ЛНР", Сергій є організатором проукраїнської терористичної групи і активно дотримується проукраїнської позиції", - йдеться в повідомленні групи у Facebook.
За інформацією правозахисників, хлопець просто був активним користувачам у соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости.
"Так званий суд "ЛНР" засудив Сергія Русинова до 6 років позбавлення волі і відправив його в Слов'яносербську колонію №60. Сергій не занесений до списків на обмін, про нього мало хто знає, але хлопець щиро вірить і підтримує Україну", - зазначають правозахисники.
У повідомленні вказується, що такий випадок не поодинокий. В ОРДЛО щотижня проходять затримання громадян України, які не підтримують НЗФ, їх затримують тому, що вони підтримують Україну. Під час затримань і допитів до них не допускають адвокатів, застосовують тортури.
У зв'язку з цим правозахисники закликали президента Володимира Зеленського вимагати від бойовиків так званих "Л/ДНР" переліків місцевих жителів, які були затримані з травня 2014-го року до сьогодні.
"Ми повинні боротися за кожного громадянина України", - підсумували правозахисники.
Раніше в коментарі "Радіо Свобода" представники Служби безпеки України повідомили, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей проросійські бойовики незаконно утримують в ув'язненні 223 людей.
Нагадаємо, що 9 серпня у так званій "ДНР" заявили про готовність провести з Україною обмін полонених за формулою "102 на 50".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн