Терористи з сектору Газа погрожують зірвати Євробачення в Ізраїлі

Терористи палестинського руху "Ісламський джихад" з сектору Газа пообіцяли зірвати конкурс Євробачення-2019, який повинен пройти в Тель-Авіві через тиждень.

"Ми не дозволимо ворогові провести жоден фестиваль, який шкодить палестинському історичному і культурному світогляду", - йдеться в заяві терористів, інформує The Times of Israel.

Водночас, 4 травня вже почалися перші репетиції. Національний мовник Ізраїлю стверджує, що обстріли не завадять провести конкурс.

"Підготовка делегацій на Євробачення проходить згідно із запланованим розкладом. Делегації прибувають і всі зайняті конкурсом", - зазначили організатори конкурсу.

Міжнародний пісенний конкурс пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

Нагадаємо, що масові обстріли в Ізраїлі збіглися за часом із приїздом до країни учасників "Євробачення". Через обстріли в місті Модіїні скасовано концерт за участю колишніх ізраїльських конкурсантів "Євробачення", репетиції до самого конкурсу проходять у Тель-Авіві згідно з графіком.

Глава прес-служби ЦАХАЛу Ронен Манеліс в інтерв'ю 13-му ізраїльського телебачення повідомив, що після закінчення шабата буде розпочато обмежений призов резервістів розвідувальних підрозділів, управління тилом, протиповітряної і протиракетної оборони.

В результаті ракетних пусків бойовиків з сектору Газа по ізраїльській території загинув один громадянин Ізраїлю, ударами ізраїльських військових були вбиті два бойовики палестинського руху "Ісламський джихад".

Всього з минулої суботи палестинські бойовики здійснили запуски близько 450 ракет по Ізраїлю, ізраїльські ВПС атакували більш ніж 200 об'єктів рухів ХАМАС та "Ісламський джихад" в Газі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що віддав наказ армії завдати масованих ударів по об'єктах палестинських бойовиків у секторі Газа.