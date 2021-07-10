Обвинувачені стверджують, що Tesla не привела правдоподібних фактів на підтримку своєї заяви про те, що Rivian отримав конфіденційну інформацію про батареї. І для цього є деякі підстави

Найбільший виробник електромобілів висунув компанії Rivian Automotive нові звинувачення в крадіжці комерційних секретів. Справа розглядається у Верховному суді Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Bloomberg.

Цікаво, що 14 місяців тому Tesla вже зверталася з аналогічним позовом проти Rivian. Тепер же найбільший у світі виробник електромобілів звинувачує стартап в тому, що той продовжує переманювати співробітників і красти акумуляторні технології.

Цього літа кілька "перебіжчиків "були спіймані на гарячому на крадіжці базових технологій для розробки акумуляторів наступного покоління - "найважливішого елемента будь-якого електромобіля", як сказано в судовому позові. Тепер же у справі проти Rivian додалися ще троє підозрюваних.

Зі свого боку в Rivian заявляють, що Tesla спеціально затягує розгляд справи, не уточнюючи які конкретно технології були викрадені й постійно висуває все нові і нові звинувачення.

Tesla хоче зірвати випуск електромобілів Rivian, звинувачуючи компанію в промисловому шпигунстві



Фото: flickr.com

Суддя Верховного Суду Пітер Манукян в постанові від 28 вересня вважав за доцільне розширення справи на даному етапі, але при цьому дав ясно зрозуміти, що не схвалює претензій Tesla.

"Обвинувачені стверджують, що Tesla не привела правдоподібних фактів на підтримку своєї заяви про те, що Rivian отримав конфіденційну інформацію про батареї. І для цього є деякі підстави", - зазначив він.

Дуже підозрілим виглядає той факт, що в Tesla почали знову розкручувати маховик якраз коли Rivian почав серійно виробляти свої електричні пікапи. А Тесла в черговий раз перенесла запуск на конвеєр пікапа Cybertrack. Збіг?

Судові тяжби можуть серйозно вдарити по фінансуванню молодого американського стартапу і відлякати від нього інвесторів. Хоча можливість укладення мирової угоди між двома виробниками електромобілів все ж не виключена.

Нагадаємо, що електричний пікап Rivian R1T нещодавно пішов у виробництво, випередивши в цьому свого головного конкурента Tesla Cybertruck, який не з'явиться в серії раніше 2022 року. У порівнянні з Cybertruck у R1T більш консервативний дизайн, але цікавих особливостей теж вистачає.