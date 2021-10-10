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Tesla переносить штаб-квартиру з Каліфорнії в Техас

Подивіться на наш завод у Фрімонті, він переповнений
Американський виробник електромобілів Tesla Inc переносить штаб-квартиру з Каліфорнії в Остін (штат Техас).
Tesla переносить штаб-квартиру з Каліфорнії в Техас Фото: Bloomberg
Про це повідомляє cnbc. 
 
Гендиректор компанії Ілон Маск оголосив про це в ході щорічних зборів акціонерів Tesla, яке також пройшло в Остіні. 
 
Він заявив, що Tesla планує розширювати операції в Каліфорнії, проте її можливості в цьому плані там обмежені. "Подивіться на наш завод у Фрімонті, він переповнений", - сказав Маск. 
 
Нагадуємо, у грудні минулого року Маск повідомив, що перебрався в Техас, де знаходяться основні операції інший його компанії SpaceX.
 
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10 10 2021 11:12
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