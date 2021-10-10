БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАмериканський виробник електромобілів Tesla Inc переносить штаб-квартиру з Каліфорнії в Остін (штат Техас).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla переносить штаб-квартиру з Каліфорнії в Техас
Подивіться на наш завод у Фрімонті, він переповнений
Фото: Bloomberg
Про це повідомляє cnbc.
Гендиректор компанії Ілон Маск оголосив про це в ході щорічних зборів акціонерів Tesla, яке також пройшло в Остіні.
Він заявив, що Tesla планує розширювати операції в Каліфорнії, проте її можливості в цьому плані там обмежені. "Подивіться на наш завод у Фрімонті, він переповнений", - сказав Маск.
Нагадуємо, у грудні минулого року Маск повідомив, що перебрався в Техас, де знаходяться основні операції інший його компанії SpaceX.
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10 10 2021 11:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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