Tesla планує побудувати завод із виробництва пікапів Cybertruck у центральній частині США

У лютому Маск натякнув на своїй сторінці в соціальній мережі, що компанія може побудувати завод у Техасі

"Шукаємо місце для Cybertruck Gigafactory. Це буде в центральній частині США", - написав він. Рішення компанії залежатиме від стимулювальних заходів місцевої влади, логістичних витрат, наявності робочої сили "із широким колом талантів" та рівня життя, пояснив Маск у коментарі для The Wall Street Journal.

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. має намір побудувати завод із виробництва пікапів Cybertruck у центральній частині США, повідомив голова компанії Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Шукаємо місце для Cybertruck Gigafactory. Це буде в центральній частині США", - написав він.

Рішення компанії залежатиме від стимулювальних заходів місцевої влади, логістичних витрат, наявності робочої сили "із широким колом талантів" та рівня життя, пояснив Маск у коментарі для The Wall Street Journal.

Голова компанії також повідомив у Twitter, що завод випускатиме електричний кросовер Model Y для покупців зі Східного узбережжя США.

У січні президент США Дональд Трамп в інтерв'ю CNBC сказав, що Маск "має намір побудувати дуже великий завод у США".

Tesla представила броньований електричний пікап Cybertruck у листопаді минулого року. Компанія планувала розпочати виробництво наприкінці 2021 року.

У лютому Маск натякнув на своїй сторінці в соціальній мережі, що компанія може побудувати завод у Техасі. Колишній губернатор цього штату Рік Перрі створив фонд підтримки підприємництва, який став одним із найбільших у країні. Влада Техасу раніше надала компанії Маска SpaceX $2,3 млрд для будівництва космодрому поблизу міста Браунсвілл.

Tesla має завод у Фремонті, штат Каліфорнія, де виробляє електромобілі Model S, Model X та Model 3. Автовиробник також розпочав обмежений випуск Model Y на цьому підприємстві.

Нагадаємо, що Tesla стала першою компанією, яка випустила мільйон електромобілів