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Tesla почне виробляти автомобілі в Індії – Blooomberg

Компанія Ілона Маска Tesla наближається до угоди про відкриття свого першого заводу з виробництва електрокарів в Індії, орієнтуючись на зростаючий ринок.
Tesla почне виробляти автомобілі в Індії – Blooomberg Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Blooomberg.

Зазначається, що компанія відкриє завод у південному штаті Карнатаку, столицею якого є Бангалор.

За словами співрозмовників агентства, знайомих з ситуацією, Tesla вела переговори з місцевою владою протягом шести місяців.

Також джерела розповіли, що компанія планує відкрити в регіоні свій R&D-центр і проводить комплексну перевірку офісної нерухомості.

Tesla зосередилася на Бангалорі, оскільки він перетворюється на центр для електромобілів та аерокосмічного виробництва. Також повідомляється, що компанія вже зареєструвала індійський підрозділ.

За даними BloombergNEF, електромобілі становлять близько 5% річних продажів автомобілів в Китаї в порівнянні з менш ніж 1% в Індії.

У грудні минулого року міністр транспорту Індії Нітін Гадкарі заявив, що з 2021 року Tesla буде проводити в Індії продаж електрокарів, а потім компанія може розглянути і питання виробництва електромобілів.

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15 02 2021 15:33
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