Tesla відкличе 135 тисяч електромобілів в США

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. відкликає приблизно 135 тисяч седанів Model S і кросоверів Model X через можливі проблеми з тачскрінами.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

У січні Національне управління з безпеки дорожнього руху США закликало Tesla відкликати близько 158 тис автомобілів, оскільки їх тачскріни можуть приходити в непридатність через вичерпання ємності чіпів пам'яті після декількох років використання.

На думку регулятора, це позначається на таких функціях безпеки, як усунення запотівання скла і робота камер заднього виду. Проблеми з тачскрінами Tesla починають проявлятися приблизно через п'ять-шість років експлуатації. Tesla намагалася вирішити проблему за допомогою програмних оновлень, однак спроби були безрезультатними.

Йдеться про електромобілі Model S, випущені в 2012-2018 роках, і Model X 2016-2018 років виробництва.

У листі регулятора Tesla не погодилася з його твердженнями, проте компанія зазначила, що відкличе автомобілі, щоб провести перевірку. Виробник електромобілів зазначив, що "економічно, якщо не технологічно, неможливо очікувати, що такі компоненти могли б або повинні працювати протягом усього терміну експлуатації автомобіля".

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