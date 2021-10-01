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Tesla може до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль за 25 тисяч доларів - ЗМІ

КомпаніяTesla може до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль за 25 тисяч доларів, це буде найдоступніше авто у лінійці.
Tesla може до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль за 25 тисяч доларів - ЗМІ Фото: Bloomberg

Про це повідомляє "Економічна правда" з почиланням на autonews.

Видання повідомляє, що випуск нової моделі для китайського ринку очікується у вересні 2020 року. Його остаточну перевірку планують закінчити в березні 2021 року.

Новинка створюється на базі Tesla Model 3. Технічні характеристики нового електромобіля компанії Tesla поки не відомі.  

Нагадаємо, що раніше Маск казав, що пропонував Apple придбати компанію Teslа

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10 01 2021 15:19
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