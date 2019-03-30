Tesla подарує два електрокари блогеру, який заробив для компанії $12 мільйонів
Два роки тому 36-річний Саллінс звільнився з компанії, де працював на посаді спеціаліста з обробки даних і створив свій власний YouTube-канал, який називається Teslanomics. На каналі Саллінс розповідав про електрокари Tesla та влаштовував конкурси, повідомляє "Громадське".
Щонайменше 100 людей, які дивилися відео блогера скористалися його реферальним кодом для придбання автомобілів зі знижкою. Блогер залучив клієнтів, які принесли понад 12 мільйонів для компанії Маска, пишне CNBC.
Саллінс став одним з найуспішніших учасників реферальної програми Tesla, при цьому не будучи пов'язаним з жодною компанією. За умовами програми, блогер виграв два безкоштовних електрокара Tesla Roadster, які з'являться на ринку не раніше 2020-го.
Він розповів, що планує вирушити на одному з автомобілів у подорож по узбережжю Каліфорнії з дружиною.
"Моя дружина запитала мене на днях: "Навіщо ти це робиш?". Я відповів, що я міг би просто робити онлайн-курси і у фінансовому плані це було б набагато вигідніше. Але справа не в грошах, я роблю те, що подобається. Я можу ходити на веселі заходи і робити божевільні речі", - розповідає Саллінс.
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