ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ Китаї Tesla відкликає майже 300 тисяч електромобілів Model 3 і Model Y - як ті, що виробили в країні, так і імпортовані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla відкликає майже 300 тисяч автомобілів у Китаї
Ми просимо вибачення за незручності, спричинені усім власникам автомобілів. Tesla продовжуватиме вдосконалювати безпеку в суворій відповідності до національних вимог
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Bloomberg.
Китайський регуляторний орган заявив, що компанія Tesla це робить для оновлення програмного забезпечення. Однак власникам не варто перейматись. У багатьох випадках відкликання, як очікується, буде здійснено дистанційно з оновленням онлайн-функції активного круїз-контролю автомобілів. Tesla оновить програмне забезпечення безкоштовно.
Цей крок пов'язаний з функцією допомоги водієві. Системи автопілота автомобілів можуть активуватися автоматично, що може призвести до аварій від різкого прискорення.
Такий крок Tesla робить у Китаї вперше. Оновлення охопить:
- 49 855 електромобілів Model 3 і Model Y китайського виробництва;
- 35 665 імпортних електромобілів Model 3.
З усім тим, у компанії вибачились перед клієнтами за всі незручності. "Ми просимо вибачення за незручності, спричинені усім власникам автомобілів. Tesla продовжуватиме вдосконалювати безпеку в суворій відповідності до національних вимог", – вказано у повідомленні Tesla.
Як повідомлялося, у лютому цього року компанія Tesla заявила про відкликання 135 тисяч електричних седанів моделі Tesla Model S та позашляховиків моделі Model X через технічний дефект у роботі дисплеїв.
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