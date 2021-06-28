Tesla відкликає майже 300 тисяч автомобілів у Китаї

Ми просимо вибачення за незручності, спричинені усім власникам автомобілів. Tesla продовжуватиме вдосконалювати безпеку в суворій відповідності до національних вимог

У Китаї Tesla відкликає майже 300 тисяч електромобілів Model 3 і Model Y - як ті, що виробили в країні, так і імпортовані.

Китайський регуляторний орган заявив, що компанія Tesla це робить для оновлення програмного забезпечення. Однак власникам не варто перейматись. У багатьох випадках відкликання, як очікується, буде здійснено дистанційно з оновленням онлайн-функції активного круїз-контролю автомобілів. Tesla оновить програмне забезпечення безкоштовно.

Цей крок пов'язаний з функцією допомоги водієві. Системи автопілота автомобілів можуть активуватися автоматично, що може призвести до аварій від різкого прискорення.

Такий крок Tesla робить у Китаї вперше. Оновлення охопить:

49 855 електромобілів Model 3 і Model Y китайського виробництва;

35 665 імпортних електромобілів Model 3.

З усім тим, у компанії вибачились перед клієнтами за всі незручності. "Ми просимо вибачення за незручності, спричинені усім власникам автомобілів. Tesla продовжуватиме вдосконалювати безпеку в суворій відповідності до національних вимог", – вказано у повідомленні Tesla.

Як повідомлялося, у лютому цього року компанія Tesla заявила про відкликання 135 тисяч електричних седанів моделі Tesla Model S та позашляховиків моделі Model X через технічний дефект у роботі дисплеїв.