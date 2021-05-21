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Tesla у червні почне випуск найшвидшого у світі серійного автомобіля

У компанії наразі не анонсували дату доставок Model S Plaid
Виробник електромобілів компанія Tesla Ілона Маска почне з червня випуск найшвидшого у світі серійного автомобіля Model S Plaid.
Tesla у червні почне випуск найшвидшого у світі серійного автомобіля Фото: ІТС.ua

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив сам Маск.

"Випуск Tesla Model S Plaid розпочнеться 3 червня на нашому заводі в Каліфорнії. Найшвидший автомобіль серійного виробництва з розгоном до 96 км на годину менш ніж за дві секунди", - написав він.

За інформацією CNBC, Tesla Model S Plaid є оновленою версією електрокара Model S, яка вже з 2012 року виробляється на заводах компанії.

Зазначається, що Маск ще у вересні 2019 року дав обіцянку про появу, зокрема, моделі Model S Plaid. Тоді він сказав, що модель знаходиться на стадії за близько один рік до початку її виробництва.

У компанії наразі не анонсували дату доставок Model S Plaid.

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21 05 2021 15:56
ТЕГИ: авто, Tesla
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