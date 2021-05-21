Tesla у червні почне випуск найшвидшого у світі серійного автомобіля
Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомив сам Маск.
"Випуск Tesla Model S Plaid розпочнеться 3 червня на нашому заводі в Каліфорнії. Найшвидший автомобіль серійного виробництва з розгоном до 96 км на годину менш ніж за дві секунди", - написав він.
За інформацією CNBC, Tesla Model S Plaid є оновленою версією електрокара Model S, яка вже з 2012 року виробляється на заводах компанії.
Зазначається, що Маск ще у вересні 2019 року дав обіцянку про появу, зокрема, моделі Model S Plaid. Тоді він сказав, що модель знаходиться на стадії за близько один рік до початку її виробництва.
У компанії наразі не анонсували дату доставок Model S Plaid.
Нагадаємо, що Тesla перестала приймати платежі за авто у біткоїнах
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