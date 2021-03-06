Tesla відкликає у США майже 6000 електрокарів Водночас у Tesla запевняють, що не отримували інформацію про ДТП або постраждалих внаслідок цього дефекту. Заміна деталей буде безкоштовною

Компанія Tesla Ілона Маска відкликає 5 974 електричних автомобілі у США через технічний дефект у гальмівній системі.

Фото: з вільних джерел

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