ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Tesla Ілона Маска відкликає 5 974 електричних автомобілі у США через технічний дефект у гальмівній системі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla відкликає у США майже 6000 електрокарів
Водночас у Tesla запевняють, що не отримували інформацію про ДТП або постраждалих внаслідок цього дефекту. Заміна деталей буде безкоштовною
Фото: з вільних джерел
У компанії побоюються, що болти гальмівних супортів можуть ослабнути, що потенційно викличе втрату тиску в шинах й збільшить ризик аварії, повідомляє CNBC.
Йдеться про деякі моделі Model 3 (2019-2021 років виробництва) та Model Y (2020-2021).
Водночас у Tesla запевняють, що не отримували інформацію про ДТП або постраждалих внаслідок цього дефекту. Заміна деталей буде безкоштовною.
Вчора за підсумками торгів вартість акцій компанії знизилася на 3%.
Нагадаємо, що у лютому цього року компанія Tesla заявила про відкликання 135 тисяч електричних седанів моделі Tesla Model S та позашляховиків моделі Model X через технічний дефект у роботі дисплеїв.
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03 06 2021 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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