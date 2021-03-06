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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Tesla відкликає у США майже 6000 електрокарів

Водночас у Tesla запевняють, що не отримували інформацію про ДТП або постраждалих внаслідок цього дефекту. Заміна деталей буде безкоштовною
Компанія Tesla Ілона Маска відкликає 5 974 електричних автомобілі у США через технічний дефект у гальмівній системі.
Tesla відкликає у США майже 6000 електрокарів Фото: з вільних джерел
У компанії побоюються, що болти гальмівних супортів можуть ослабнути, що потенційно викличе втрату тиску в шинах й збільшить ризик аварії, повідомляє CNBC. 
 
Йдеться про деякі моделі Model 3 (2019-2021 років виробництва) та Model Y (2020-2021).
 
Водночас у Tesla запевняють, що не отримували інформацію про ДТП або постраждалих внаслідок цього дефекту. Заміна деталей буде безкоштовною.
 
Вчора за підсумками торгів вартість акцій компанії знизилася на 3%.
 
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03 06 2021 16:36
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