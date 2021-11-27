Tesla відмовилася від субсидії для свого заводу в Німеччині

Відтепер ця сума, яка була схвалена Європейським Союзом, буде доступною для інших проєктів

Компанія Tesla Ілона Маска 26 листопада відкликала свою заявку на державну субсидію для свого запланованого заводу з виробництва акумуляторів поблизу Берліна (Німеччина).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa-international.

Міністерство економіки Німеччини підтвердило рішення компанії Маска.

Жодної цифри щодо розміру субсидії не було оголошено, проте вважається, що ця сума сягає мільярдів євро. Tesla також не повідомила причину такого рішення.

Відтепер ця сума, яка була схвалена Європейським Союзом, буде доступною для інших проєктів.

Раніше сам Маск заявляв, що планує запустити виробництво акумуляторів вже цього року, але влада Бранденбургу все ще має дати остаточне схвалення на тлі занепокоєнь у місцевих мешканців щодо споживання води заводом.

Зазначається, що нині Tesla будує поблизу Берліна завод зі збирання автомобілів, а також завод з виробництва акумуляторів.

Як повідомлялось, Маск планує виробляти в Німеччині для європейського ринку до 500 тисяч автомобілів Tesla Model 3 і Model Y щороку, а також акумулятори. Спочатку передбачалось, що перші авто зійдуть з конвеєра ще влітку 2021 року.