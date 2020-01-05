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Tesla відтермінувала перші постачання електровантажівки Semi

"Хочемо вам повідомити про перенесення перших постачань Tesla Semi на 2021 рік"
Компанія Tesla Ілона Маска перенесла доставки першої електричної вантажівки Semi на 2021 рік.
Tesla відтермінувала перші постачання електровантажівки Semi Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у листі компанії своїм акціонерам, повідомляє портал Teslarati, передає Укрінформ.

"Хочемо вам повідомити про перенесення перших постачань Tesla Semi на 2021 рік", - йдеться у листі.

Як повідомляє портал, раніше компанія Ілона Маска заявила про виробництво певної кількості електровантажівок у другому півріччі цього року.

Ймовірно, відтермінування пов’язане з пандемією коронавірусу. Через спалах коронавірусу компанія закрила заводи у США, і тому не встигне досягти свої цілей вчасно.

Зазначається, що Tesla вже має близько двох тисяч замовлень на автомобіль Tesla Semi, який може проїхати без підзарядки 644 км.

Нагадаємо, що компанія Tesla знизить ціну на базову версію свого автомобіля Model 3 у Китаї, щоб продовжити отримувати урядові субсидії.

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01 05 2020 13:00
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