Tesla відтермінувала перші постачання електровантажівки Semi
Про це йдеться у листі компанії своїм акціонерам, повідомляє портал Teslarati, передає Укрінформ.
"Хочемо вам повідомити про перенесення перших постачань Tesla Semi на 2021 рік", - йдеться у листі.
Як повідомляє портал, раніше компанія Ілона Маска заявила про виробництво певної кількості електровантажівок у другому півріччі цього року.
Ймовірно, відтермінування пов’язане з пандемією коронавірусу. Через спалах коронавірусу компанія закрила заводи у США, і тому не встигне досягти свої цілей вчасно.
Зазначається, що Tesla вже має близько двох тисяч замовлень на автомобіль Tesla Semi, який може проїхати без підзарядки 644 км.
Нагадаємо, що компанія Tesla знизить ціну на базову версію свого автомобіля Model 3 у Китаї, щоб продовжити отримувати урядові субсидії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Україні покажуть освітній серіал "Цифрові гроші"
- ВІДЕО У Франківську на даху будівлі міськради встановили метеостанцію
- ФОТО На Одещині знову випробовують ракетний комплекс "Нептун". Залучили авіацію
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею