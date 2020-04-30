Tesla знизить ціну на базову Model 3 для Китаю

"Tesla заявила, що знизить ціни на свій стандартний автомобіль Model 3 у Китаї, щоб відповідати новим урядовим вимогам для отримання субсидій"

Компанія Tesla знизить ціну на базову версію свого автомобіля Model 3 у Китаї, щоб продовжити отримувати урядові субсидії.

Про це повідомляє Tech Crunch, передає Укрінформ.

"Tesla заявила, що знизить ціни на свій стандартний автомобіль Model 3 у Китаї, щоб відповідати новим урядовим вимогам для отримання субсидій", - йдеться в повідомленні.

Це вже друге зниження ціни за рік - кілька місяців тому ціну на базову версію китайської Model 3 було знижено на 9%.

Компанія має знизити ціну на автомобіль, щоб продовжувати претендувати на урядові знижки на електромобілі.

Китайський уряд ввів нові правила, згідно з якими ціни на електромобілі повинні бути нижче як 300 000 юанів для отримання субсидій. Model 3, вироблені в Китаї, коштували 323 800 юанів без урахування субсидій, через що виробнику і довелося знизити ціну.

Нагадаємо, що компанія Хpeng Motors, яка вважається конкурентом Tesla Ілона Маска на китайському ринку, представила електричний седан P7.