Tesla знизить ціну на базову Model 3 для Китаю
Про це повідомляє Tech Crunch, передає Укрінформ.
"Tesla заявила, що знизить ціни на свій стандартний автомобіль Model 3 у Китаї, щоб відповідати новим урядовим вимогам для отримання субсидій", - йдеться в повідомленні.
Це вже друге зниження ціни за рік - кілька місяців тому ціну на базову версію китайської Model 3 було знижено на 9%.
Компанія має знизити ціну на автомобіль, щоб продовжувати претендувати на урядові знижки на електромобілі.
Китайський уряд ввів нові правила, згідно з якими ціни на електромобілі повинні бути нижче як 300 000 юанів для отримання субсидій. Model 3, вироблені в Китаї, коштували 323 800 юанів без урахування субсидій, через що виробнику і довелося знизити ціну.
Нагадаємо, що компанія Хpeng Motors, яка вважається конкурентом Tesla Ілона Маска на китайському ринку, представила електричний седан P7.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Україні покажуть освітній серіал "Цифрові гроші"
- ВІДЕО У Франківську на даху будівлі міськради встановили метеостанцію
- ФОТО На Одещині знову випробовують ракетний комплекс "Нептун". Залучили авіацію
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею