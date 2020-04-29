У Китаї представили електрокар, який може проїхати понад 700 км без підзарядки
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
"Хpeng Motors представив електрокар, який зможе конкурувати з Model 3 від Tesla у Китаї, пропонуючи довшу відстань без підзарядки та нижчу ціну", - йдеться у повідомленні.
Електричний седан P7 зможе проїхати без підзарядки до 706 кілометрів, а його вартість становить 36 тисяч доларів США.
У той же час електрокар Model 3 від Tesla, який буде доступний у червні у Китаї, зможе проїхати лише 650 км на одній зарядці, а його вартість сягає 48 565 доларів США.
Як повідомляє портал Engadget, седан P7 може розігнатися до "сотні" за 4,3 секунди.
В самому автомобілі встановлені 12 ультразвукових сенсорів, 5 міліметрових хвильових радарів та 14 камер.
Автомобіль вже можна замовити на сайті компанії, а доставлення очікується з червня цього року.
Нагадаємо, що компанія Tesla випустила офіційний прес-реліз, в якому підбила підсумки виробництва і поставок автомобілів за перший квартал поточного року. За обома показниками він став найкращим кварталом за весь час роботи компанії.
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