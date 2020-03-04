Попри коронавірус Tesla відзвітувала про найуспішніший квартал в своїй історії

Отже, за перші три місяці поточного року компанія виробила 102 672 автомобіля і відвантажила 88 400 електрокарів

Компанія Tesla випустила офіційний прес-реліз, в якому підбила підсумки виробництва і поставок автомобілів за перший квартал поточного року. За обома показниками він став найкращим кварталом за весь час роботи компанії.

Про успішні показники компанії передає 24 КАНАЛ.

Отже, за перші три місяці поточного року компанія виробила 102 672 автомобіля і відвантажила 88 400 електрокарів. Разом з тим компанія нагадала, що виробництво кросовера Model Y стартувало в січні, а товарні автомобілі почали відвантажувати вже в березні. Таким чином Tesla випередила попередньо заплановані графіки, розповідає BGR.

Нарешті, шанхайський завод Tesla досягнув рекордних рівнів виробництва. Все це в сукупності повинно позначитися на фінансових підсумках кварталу (вони будуть оголошені пізніше), на прогнозах аналітиків і, як наслідок, вартості цінних паперів компанії.

Останні можуть сильно підскочити в ціні, адже такий позитив Tesla різко контрастує з тим, що зараз відбувається в індустрії: наприклад, на тлі пандемії коронавірусу продажі автомобілів в Італії в березні впали на 85%, у Франції – на 72%, а в Іспанії – на 69%.

Повертаючись до звіту Tesla: найбільший внесок у виробництво і раніше вносить Model 3 – спільно з Model Y, їх за квартал вироблено 87 282, а відвантажено – 76 200. Model S і Model X сумарно вироблено 15 390, відвантажено – 12 200 електрокарів.

Нагадаємо, що автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.