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Попри коронавірус Tesla відзвітувала про найуспішніший квартал в своїй історії

Отже, за перші три місяці поточного року компанія виробила 102 672 автомобіля і відвантажила 88 400 електрокарів
Компанія Tesla випустила офіційний прес-реліз, в якому підбила підсумки виробництва і поставок автомобілів за перший квартал поточного року. За обома показниками він став найкращим кварталом за весь час роботи компанії.
Попри коронавірус Tesla відзвітувала про найуспішніший квартал в своїй історії Фото: Укрінформ

Про успішні показники компанії передає 24 КАНАЛ.

Отже, за перші три місяці поточного року компанія виробила 102 672 автомобіля і відвантажила 88 400 електрокарів. Разом з тим компанія нагадала, що виробництво кросовера Model Y стартувало в січні, а товарні автомобілі почали відвантажувати вже в березні. Таким чином Tesla випередила попередньо заплановані графіки, розповідає BGR.

Нарешті, шанхайський завод Tesla досягнув рекордних рівнів виробництва. Все це в сукупності повинно позначитися на фінансових підсумках кварталу (вони будуть оголошені пізніше), на прогнозах аналітиків і, як наслідок, вартості цінних паперів компанії.

Останні можуть сильно підскочити в ціні, адже такий позитив Tesla різко контрастує з тим, що зараз відбувається в індустрії: наприклад, на тлі пандемії коронавірусу продажі автомобілів в Італії в березні впали на 85%, у Франції – на 72%, а в Іспанії – на 69%.

Повертаючись до звіту Tesla: найбільший внесок у виробництво і раніше вносить Model 3 – спільно з Model Y, їх за квартал вироблено 87 282, а відвантажено – 76 200. Model S і Model X сумарно вироблено 15 390, відвантажено – 12 200 електрокарів.

Нагадаємо, що автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

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03 04 2020 13:40
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