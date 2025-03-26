В адміністрації Трампа заперечують, що в чаті обговорювалися військові плани чи секретна інформація.

Сьогодні американський журнал The Atlantic оприлюднив нові скріншоти топпосадовців адміністрації Дональда Трампа в месенджері Signal, де йшлося про деталі щодо майбутніх ударів США по позиціях хуситів у Ємені.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

На цей раз були оприлюднені повідомлення від міністра оборони США Піта Гегсета з деталізованою інформацією щодо запланованих ударів по Ємену.

В повідомленні міністр оборони США розкрив точні часові рамки майбутніх ударів.

У Трампа неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалися військові плани чи секретна інформація.

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Ґолдберг, якого випадково додали у чат, відмовився оприлюднити всі частини розмови, заявивши, що якби їх прочитав ворог, інформація могла б бути використана на шкоду американській військовій та розвідувальній спільноті.

Раніше стало відомо, що глави розвідок США переклали відповідальність за витік у Signal на міністра оборони Геґсета.