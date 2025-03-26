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Глави розвідок США переклали відповідальність за витік у Signal на міністра оборони Геґсета

26 березня 2025, 09:09
Глави розвідок США переклали відповідальність за витік у Signal на міністра оборони Геґсета
Фото: UNSPLASH
Раніше "повну відповідальність" за включення журналіста до групового чату, у якому обговорюються військові плани, взяв на себе радник з питань національної безпеки Майк Волтц.
Високопосадовці адміністрації Дональда Трампа з питань національної безпеки під час публічних свідчень фактично переклали відповідальність за поширення, ймовірно, засекречених даних у чаті в месенджері Signal на міністра оборони США Піта Геґсета.
 
Про це пише Politico.
 
Раніше "повну відповідальність" за включення журналіста до групового чату, у якому обговорюються військові плани, взяв на себе радник з питань національної безпеки Майк Волтц. Президент Дональд Трамп публічно заступився за нього, заявивши, що той "засвоїв урок".
 
Під час виступу перед сенаторами 25 березня директор ЦРУ Джон Реткліфф та директорка Національної розвідки США Тулсі Ґаббард фактично скинули на Геґсета відповідальність за те, що у цьому чаті обговорювали чутливу інформацію.
 
Під час допитів вони неодноразово заперечували, що чат містив секретну інформацію. Але коли їх запитали, чи були засекреченими оперативні деталі щодо майбутніх ударів по бойовиках, які надіслав Геґсет, обидвоє переспрямували це питання до самого міністра.
 
"Як я зазначав, міністр оборони є початковим органом із визначення секретності, і, як я зрозумів із повідомлень медіа, міністр оборони сказав, що інформація не була засекреченою", — сказав Реткліфф законодавцям.
 
Відповідаючи на запитання про те, чи така інформація повинна бути засекреченою, Ґаббард зазначила: "Я віддаю це питання міністру оборони та Раді національної безпеки".
 
Директор ФБР Каш Пател, який не був включений до чату Signal, на запитання, чи буде бюро розслідувати цей інцидент, лише заявив, що він був проінформований про це увечері 24 березня, і не мав нової інформації, щоб поділитися.
 
Нагадаємо, що видання Atlantic повідомило, що його журналіста Джеффрі Ґолдберга випадково додали до чату членів команди президента США в месенджері Signal. У цьому чаті були радник з нацбезпеки Майк Волтц, глава Пентагону Піт Геґсет, директорка з національної розвідки Тулсі Ґаббард, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та інші. Загалом 18 посадовців.
СШАвитік данихрозвіддані

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