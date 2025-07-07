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ПОЛІТИКА

The Economist: Єрмак намагається посилити свій вплив у владі

07 липня 2025, 08:01
The Economist: Єрмак намагається посилити свій вплив у владі
Фото: РБК-Україна
Журналісти вказали на небезпеку поточного стану речей у внутрішній політиці України.

Британський журнал The Economist опублікував резонансне розслідування, у якому стверджується, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак може бути причетним до низки політичних маніпуляцій на вищому рівні.

Згідно з публікацією, Єрмак нібито стоїть за активізацією корупційної справи проти віцепремʼєра Олексія Чернишова, а також просуває кандидатуру міністерки економіки Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки. Також згадуються його нібито неодноразові спроби домогтися відставки начальника ГУР Кирила Буданова.

Ворожнеча з Будановим

У статті зазначається, що конфлікт між Єрмаком і Будановим триває вже три роки. Попри побоювання українських посадовців, що остання спроба звільнити очільника розвідки буде успішною, цього не сталося. Джерела припускають, що цьому завадили попередження з боку Білого дому. Остаточне рішення, за даними видання, все ж залишається за президентом Зеленським.

Посадовці, близькі до Єрмака, описують Буданова як непередбачуваного "революціонера", що створює власну політичну силу: "90% адміністрації вважають його божевільним, а 10% — генієм".

Справи Чернишова та Свириденко

Чернишова підозрюють у хабарництві та зловживанні владою. Хоча прямих доказів впливу Єрмака на початок розслідування немає, три анонімні джерела в уряді припускають, що він міг використати свій вплив для просування справи. Вони також стверджують, що Чернишов намагався діяти незалежно у зовнішньополітичній площині, зокрема в контексті відносин з США.

Потенційна відставка Чернишова могла б відкрити шлях для підвищення Юлії Свириденко, яку вважають близькою до Єрмака. Її кандидатура на посаду премʼєр-міністерки вже обговорювалась у минулому, однак тоді була відхилена самим Зеленським.

Політичні наслідки

У публікації також згадується, що в парламенті готуються широкі кадрові перестановки, зокрема в освіті, охороні здоровʼя, культурі, соціальній та фінансовій сферах. При цьому видання Politico раніше повідомляло, що Єрмак сприймається як "двопартійний подразник" у США, що може негативно впливати на підтримку України.

Андрій ЄрмакОлексій ЧернишовКирило БудановЮлія Свириденко

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