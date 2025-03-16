The Independent описав "червоні лінії" України щодо мирної угоди з кремлем

Вони стосуються не лише територій.

Поки тривають активні обговорення 30-денного перемир'я і завершення війни, розпочатої москвою, Україна позначила низку "червоних ліній" для будь-якої мирної угоди з путіним.

Вони стосуються територій і не тільки, пише The Independent.

Українські посадовці розказали, що мало хто вірить у те, що росія приміряє розумну угоду, додаючи, що "ми очікуємо ще одного трюку".

Попрти те, що в п'ятницю президент США Дональд Трамп охарактеризував переговори з росією як "хороші та продуктивні", президента рф путіна звинуватили в тому, що він використовує тактику затягування.

Мова йде про те, що на пресконференції він порушував "нюанси" та додаткові питання і натякав, що Україні не буде дозволено переозброюватися, мобілізуватися чи отримувати західну військову допомогу під час перемир'я.

Проте Київ має чітку позицію щодо кількох ключових сфер переговорів, якщо війна має припинитися, якщо:

жодних додаткових територіальних поступок не буде, незважаючи на бажання путіна взяти під контроль чотири українські області;

повернення тисяч українських дітей, викрадених рф;

повернення тисяч цивільних осіб, яких незаконно утримує росія і які не вважаються військовополоненими;

необхідність гарантій безпеки в разі порушення путіним угоди про припинення вогню.

Щодо територій, то українські офіційні заявляють, що вони змирилися з тим, що нинішня лінія фронту заморожена. І зокрема з тим, що окуповані території будуть під контролем росії, поки діє режим припинення вогню, але поступка будь-якою додатковою територією стане "червоною рискою".

"Нерозумно вимагати повної передачі, наприклад - це звучить для нас як повна нісенітниця... Ми зробимо все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом", - пише видання, посилаючсь на джерела.

Також долю територій, які росія утримує з моменту вторгнення в лютому 2022 року, ще не вирішено.

Коли мова йде про перемир'я, українські посадовці занепокоєні тим, що затягування перемовин з боку росії - не більше ніж "гра з їхнього боку".

"Ми дійсно готові укласти мир, але нам потрібен тривалий мир, а не короткочасне припинення вогню. Ми не хочемо, щоб наші діти билися в цій битві... путін грає в ігри. Ми зробили сильний хід - тепер його черга. Ми довели, що ми розумні, ми хочемо миру. Якщо росія не погодиться, весь світ побачить, що вони брехуни", - заявило високопоставлене джерело.