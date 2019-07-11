The New York Times опублікувало матеріал з картою України без Криму

Посольство України в США закликало редакторів виправити цю помилку

Американське видання The New York Times опублікувало матеріал "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan" з картою України без Криму.

"Посольство вкотре звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не допускати помилок у зображенні Криму на карті України і не грати на руку російській інформаційній пропаганді", - передає LB.ua.

У посольстві також підкреслили, що розраховують на оперативну реакцію журналістів "впливового видання, яке покликане доносити до американської та світової громадськості правду".

Нагадаємо, що Верховний суд Криму відмовив у задоволенні апеляційних скарг у кримінальній справі, відомій, як "справа Веджіє Кашка".