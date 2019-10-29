Верховний суд Криму відмовив в апеляції фігурантам "справи Веджіє Кашка"
Відзначають, що суд відмовив у задоволенні всіх трьох клопотань захисту. Зокрема, адвокати просили забезпечити гласність судочинства і перенести засідання в більш місткий зал у зв'язку з тим, що на засідання було допущено всього 10 слухачів. У цьому клопотанні було відмовлено, передає LB.ua.
Також суд відмовив у вимогах забезпечити явку потерпілого Айтана Юсуфа і в дослідженні відеофайлів, які вказують на можливість підкидання зброї в домоволодіння Асана Чапуха.
Під час засідання адвокати наполягали на неправильній кваліфікації злочину, вимагаючи переглянути дії засуджених з "вимагання" на дії за статтею "самоуправство", а в частині зберігання зброї Чапухом - винести виправдувальне рішення в зв'язку з недоведеністю причетності його до цього злочину.
Прокурор заперечував проти задоволення скарг, вважаючи, що всі докази вже вивчені судом першої інстанції і їм дано належну правову оцінку. Колегія під час оголошення рішення уточнила, що умовний термін для засуджених має бути перерахований з урахуванням відбування в СІЗО і під домашнім арештом.
Нагадаємо, що інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС.
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