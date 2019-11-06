The New York Times відмовилася від карикатур через звинувачення в антисемітизмі
Доцільність виходу карикатур обговорювали в редакційній раді майже рік, і нарешті вирішили припинити їх публікацію в міжнародній версії видання, сказано в заяві редакції газети, повідомляє LB.ua.
"Ми плануємо продовжувати інвестувати в форми "журналістських оглядів", включаючи візуальну журналістику, яка висловлює нюанси і складності різних точок зору на всіх наших платформах", - сказав редактор видання Джеймс Беннет. Він подякував карикатуристам видання за роботу і додав, що планує співпрацювати з ними в інших проектах.
В квітні карикатура "Нью-Йорк Таймс" на президента США Дональда Трампа і прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху викликала у читачів хвилю обурення. Малюнок назвали антисемітським.
У 2015 році редакція французької газети Charlie Hebdo зазнала теракту за зображення пророка Мухаммеда. Незважаючи на загибель 12 осіб, газета продовжила висміювати міжнародну політику в карикатурній формі.
Нагадаємо, що газета "Голос України" вибачилася за расистські та антисемітські висловлювання свого кореспондента
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