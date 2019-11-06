Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

The New York Times відмовилася від карикатур через звинувачення в антисемітизмі

"Ми плануємо продовжувати інвестувати в форми "журналістських оглядів", включаючи візуальну журналістику, яка висловлює нюанси і складності різних точок зору на всіх наших платформах"
Американське видання The New York Times з 1 липня відмовляється від друку карикатур в своїх номерах.
The New York Times відмовилася від карикатур через звинувачення в антисемітизмі

Доцільність виходу карикатур обговорювали в редакційній раді майже рік, і нарешті вирішили припинити їх публікацію в міжнародній версії видання, сказано в заяві редакції газети, повідомляє LB.ua.

"Ми плануємо продовжувати інвестувати в форми "журналістських оглядів", включаючи візуальну журналістику, яка висловлює нюанси і складності різних точок зору на всіх наших платформах", - сказав редактор видання Джеймс Беннет. Він подякував карикатуристам видання за роботу і додав, що планує співпрацювати з ними в інших проектах.

В квітні карикатура "Нью-Йорк Таймс" на президента США Дональда Трампа і прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху викликала у читачів хвилю обурення. Малюнок назвали антисемітським.

У 2015 році редакція французької газети Charlie Hebdo зазнала теракту за зображення пророка Мухаммеда. Незважаючи на загибель 12 осіб, газета продовжила висміювати міжнародну політику в карикатурній формі.

Нагадаємо, що газета "Голос України" вибачилася за расистські та антисемітські висловлювання свого кореспондента

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2019 20:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.