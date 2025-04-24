The Telegraph: План Трампа – це рецепт нової війни, а не миру

Пункт про визнання окупованого українського півострова Крим російським автор назвав "найбільш обурливим".

Запропонований президентом США Дональдом Трампом план врегулювання війни в Україні із семи пунктів - це не шлях до миру, а основа для майбутніх конфліктів.

Таку думку в колонці на The Telegraph висловив редактор з питань оборони та закордонних справ Кон Кофлін.

"Капітуляція, здача, зрада, умиротворення, відмова. Саме ці слова найкраще описують обурливий псевдомирний договір, який адміністрація Трампа нині нав'язує Європі", - зазначив він.

За словами Кофліна, Трамп і його однодумці дійшли збоченого висновку, що найкращим способом досягнення миру в Україні є винагорода путіну за його "кричущу військову агресивну поведінку":

Саме так виглядає суть пропозицій, викладених в односторінковому документі, переданому західним дипломатам на зустрічі в Лондоні вчора. У ньому пропонується дозволити путіну зберегти майже всю українську територію, яку він захопив з моменту першого вторгнення 2014 року, при цьому українці - безумовно, жертви конфлікту - практично нічого не отримують натомість".

Пункт про визнання окупованого українського півострова Крим російським автор назвав "найбільш обурливим".

"Така поступка не тільки винагороджує десятирічну військову кампанію путіна зі знищення незалежності України, а й є кричущим порушенням одного з головних принципів післявоєнного міжнародного порядку - недоторканності територіальної цілісності держав, - констатував Кофлін. - Якщо росії дозволять грубо зневажати цей базовий принцип міжнародного права, то що зупинить Китай від захоплення Тайваню, або Аргентину - від повторного вторгнення на Фолклендські острови?".

На його думку, Трамп запропонував "документ, який не тільки глибоко помилковий, а й являє собою пряму загрозу світовій стабільності".

"путін, безумовно, заявить, що ця угода - якщо її буде досягнуто - виправдовує його агресію проти України, яка вже забрала сотні тисяч життів і зробила величезні території країни непридатними для життя. Що ще важливіше, воно дасть змогу виснаженій російській армії перегрупуватися і підготуватися до нових агресивних дій проти кордонів Європи, знаючи, що навіть якщо напад буде спрямований проти країн НАТО, жодної американської відповіді не буде. Тепер слова Трампа, сказані під час передвиборчої кампанії про те, що він "підштовхне росію" до нападу на союзників по НАТО, якщо вони не будуть достатньо витрачатися на оборону, повинні всерйоз стурбувати європейських партнерів США", - попередив редактор.

Він додав, що в Європі мають визнати, що на США більше не можна покладатися в питаннях власної безпеки:

"Якщо європейським лідерам потрібен ще один доказ того, що їм слід самі подбати про свою майбутню безпеку, то "мирний план" адміністрації Трампа має остаточно їх переконати".

Раніше ми писали, що адміністрація президента Дональда Трампа представила Києву план угоди з умовами, вельми вигідними для москви. Однак визнання США суверенітету росії над Кримом і відмова від вступу України в НАТО неприйнятні для ЄС.