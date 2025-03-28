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ПОЛІТИКА

The Telegraph: путін і Трамп ведуть Європу до геополітичної катастрофи

28 березня 2025, 19:08
The Telegraph: путін і Трамп ведуть Європу до геополітичної катастрофи
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Вашингтон і москва працюють над демонтажем системи західних санкцій проти росії.

путін і Трамп підводять Європу до геополітичної катастрофи, а Україну до значного обмеження її суверенітету. Зокрема йдеться про скасування санкцій проти росії та експропріацію українських ресурсів.

Про це пише The Telegraph.

Автор публікації зазначає, що нова версія угоди про українські корисні копалини, передана американцями в Київ цього тижня, фактично закриває Україні шлях до ЄС і ставить під контроль США значну частину української економіки. Одночасно з цим Вашингтон і москва працюють над демонтажем системи західних санкцій проти росії.

The Telegraph зокрема посилається на публікацію німецької газети Bild, яка на початку березня писала, що в Швейцарії американці та росіяни вже кілька тижнів ведуть переговори про відновлення газопроводу "Північний потік 2". росія отримає відновлення газового експорту в Європу, а США отримають частину власності у газопроводі і зароблятимуть на прокачці російського газу. 

Наступним кроком в напрямку дипломатичної катастрофи для Заходу стали останні переговори росії та США у Саудівській Аравії. За підсумками зустрічі Вашингтон зголосився допомогти росії відновити експорт її сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок. При цьому росіяни хочуть, аби Захід взагалі скасував усі санкції проти цього сегменту російської економіки, включно із відновлення доступу до платіжної системи Swift для "Россельхозбанка". 

Втім найбільшу загрозу The Telegraph бачить у тому, що увесь режим європейських санкцій проти росії наразі перебуває у заручниках Угорщини та Словаччини, чиї керівникі лояльні і до путіна, і до Трампа. У липні ЄС має вчергове проголосувати за продовження ще на пів року усіх запроваджених проти рф санкцій. Оскільки в ЄС голосування проводяться за принципом консенсусу, достатньо, щоб хоча б одна країна проголосувала проти, і рішення не буде ухвалено. Тоді усі санкції ЄС проти рф автоматично припинять дію, і москва одразу зможе забрати свої 200 мільярдів євро, заморожені в Європі.

"Наразі всі докази свідчать про те, що корпорація Trump & Putin — це абсолютно гармонійне спільне підприємство", – резюмує автор публікації.

війнаВладімір ПутінДональд Трампсанкціі проти росії

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