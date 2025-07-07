The Telegraph: росія планує виснажити Україну сотнями атак за ніч

російський диктатор владімір путін сподівається, що, завдаючи повторних атак, він зможе зломити бойовий дух населення України.

Зростаюча оборонна промисловість рф, яку посилило розширення ракетного заводу у Воткінську і ланцюжка поставок, незабаром дасть змогу країні запускати 1000 ракет і безпілотників по українських містах за одну ніч.

Як пише видання The Telegraph, російський диктатор владімір путін сподівається, що, завдаючи повторних атак, він зможе зломити бойовий дух населення України, виснажити оборону Києва і остудити запал Заходу до збереження підтримки.

"Вони націлюються на населені пункти, тому що намагаються виснажити українську протиповітряну оборону (ППО), і вони знають, що українська ППО надаватиме пріоритет захисту міст і критичної інфраструктури", - прокоментував Майкл Кофман, провідний аналітик російських і українських військових операцій.

Видання повідомило, що російська оборонна промисловість, яку підтримують китайські фірми і допомагають ухилятися від західних санкцій, тепер накопичує достатньо зброї, щоб витримати щонайменше ще два роки війни, а виробництво дронів тільки в травні зросло на 17%.

Зазначається, що вразливість України посилилася через рішення США припинити постачання ключових видів зброї, деякі з яких уже були в Польщі.

Джерело видання в українській розвідці повідомило, що відсутність зенітних ракет Patriot, зокрема, може залишити без захисту великі міста, такі як Київ:

"Є речі, які можуть постачати тільки США. Втрата перехоплювачів протиракетної оборони PAC-3 залишить раніше безпечні міста, такі як Київ, відкритими для атаки російських балістичних ракет".

Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва, попередив, що, хоча передова ППО України залишається надійною, її цивільна інфраструктура стала більш вразливою.

"Призупинення поставок зброї США являє собою проблему не стільки на полі бою, скільки на внутрішньому фронті. російський повітряний терор зростає з кожним місяцем і націлений на українські міста і мирних жителів", - прокоментував він The Telegraph.

Фабіан Хоффман, науковий співробітник проєкту Oslo Nuclear Project, також попередив, що, хоча світове виробництво перехоплювачів ракет Patriot зростає, тільки половина з них призначена для Європи загалом, а це значить, що Україна може отримати ще менше в найближчі роки.

Однак, як зазначило видання, поки що немає жодних натяків на те, що Україні загрожує вичерпання систем ППО. Джерело, близьке до українських військових, сказало: "Україна весь час хоче більше і причина цього в тому, що ніколи не буває достатньо, оскільки і потрібно планувати майбутнє. Україна завжди шукає тих, хто готовий запропонувати їй додаткові поставки, але насправді її цілком влаштовують системи ППО на весь рік, що залишився".

При цьому видання зазначило, що Київ показав, що може завдати сильного удару у відповідь, згадавши про грандіозну спецоперацію під назвою "Павутина", а також інші удари по об'єктах у глибині рф.

Видання написало, що мета таких дальніх ударів полягає в підриві здатності рф вести масштабну повітряну війну.

Але росія нарощує свої можливості і, незважаючи на нещодавню обіцянку путіна скоротити витрати на оборону в 2026 році, мало хто вірить, що це станеться:

"росія постійно оголошує про плани витрачати менше на оборону. Це абсолютно не має жодного стосунку до того, що вони в кінцевому підсумку зроблять", - прокоментував Кофман.