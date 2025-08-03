The Telegraph: Трамп відповів на ядерні погрози росії показовим кроком

Головною метою маневру США є тиск на путіна.

Президент США Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни ближче до росії, відповідаючи на ядерну риторику екс-президента рф Дмітрія Медведєва. Цей крок став кульмінацією словесної війни між лідерами, розгорнутої в соціальних мережах.

Про це пише The Telegraph.

Медведєв, який раніше назвав вимоги США щодо припинення вогню "кроком до війни", пригрозив ядерним ударом у разі загострення. У відповідь Трамп відправив ближче до рф атомні субмарини, викривши "ядерний блеф" москви. Попри провокативний характер дій США, кремль наразі утримується від офіційної відповіді, хоч завжди поводиться симетрично.

"Крок пана Трампа радше театральний, ніж зміна ядерної позиції США", - пише видання.

Американські аналітики розцінюють це мовчання як ознаку дипломатичної гри з боку путіна, який, ймовірно, не бажає ескалації. Тим часом, прокремлівські оглядачі в російських ЗМІ висміяли рішення Трампа, назвавши його "істерикою" та "безглуздою балаканиною".

Експерти вказують, що головною метою маневру США є тиск на путіна, який досі не продемонстрував готовності до поступок у питанні України. Якщо до 8 серпня не буде прогресу, Трамп обіцяє нові санкції та торговельні обмеження проти союзників москви.

На тлі цього Медведєв, який колись позиціонував себе як реформатор, дедалі більше виглядає фігурою маргінальною, шукаючи уваги через провокаційні заяви, що, за чутками, можуть бути пов’язані з особистими звичками.

Минулого року The Insider повідомив, що" найнезграбніші" пости Медведєва в соціальних мережах з’являлися невдовзі після того, як на його московську адресу відбувалися нові постачання з тосканського виноградника.

Чутки про те, що Медведєв п'є, поширюються вже понад десять років і стають дедалі гучнішими, оскільки його випади посилюються, а також з'являються кадри, на яких він засинає на низці офіційних заходів.

Алкоголь може частково пояснити його перетворення з політика, який залицявся до Заходу, на того, хто тепер засуджує західних лідерів. Але більш імовірно, що він просто прагне уваги – і Трамп щойно її надав, навіть якщо назвав Медведєва "невдахою".

"Справжньою ціллю маневру підводного човна майже напевно є сам путін – людина, якою Трамп захоплюється, але яка його розчарувала через його відмову піти на поступки щодо України", - припустило видання.