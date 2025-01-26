The Times: путін намагається укласти угоду з Трампом щодо України, оминаючи Зеленського

Видання підкреслює, що доля України, ймовірно, залежить від особистих стосунків Трампа з путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

російський диктатор владімір путін намагається "зачарувати" свого колегу, президента США Дональда Трампа, щоб той пішов на несправедливу угоду щодо України.

Про це пише The Times, аналізуючи, як відносини між путіним і Трампом можуть змінити світ.

З поверненням Трампа на посаду президента США і в контексті війни росії проти України, яка наближається до свого фіналу, напрямок світової політики значною мірою залежатиме від того, як президент США і російський диктатор взаємодіятимуть і чи зможуть вони знайти спільну мову, вважає автор публікації. У The Times також нагадали, що Трамп і путін особисто зустрічалися п’ять разів, і найвідоміша їхня зустріч відбулася в Гельсінкі у 2018 році, коли вони довго говорили тільки за участю своїх перекладачів. Потім Трамп фактично став на бік путіна, заявивши, що вірить йому більше, ніж ФБР, щодо втручання росії у вибори.

Тепер настає нова політична ера, в якій стосунки двох лідерів знову опиняються на передньому плані, зазначають у The Times. При цьому багато традиційних дипломатичних підходів уже не працює так, як це було раніше.

Видання також підкреслює, що доля України, ймовірно, залежить від особистих стосунків Трампа з путіним і президентом України Володимиром Зеленським. А також від того, кому з оточення Трампа вдасться завоювати його увагу і сформувати розуміння війни, розв’язаної росією проти України.

При цьому, як підкреслює The Times, кремль явно покладає великі надії на президентство Трампа і вважає, що він допоможе йому швидко завершити війну проти України на свою користь. путін навіть заявив, що, якби у Трампа не вкрали у 2020 році перемогу на виборах, "то, можливо, не було б кризи в Україні, яка виникла у 2022 році".

Видання також акцентує на «незвичному» кроці російського диктатора, коли той надіслав Трампу звернення з привітанням, наголошуючи на його бажанні "запобігти Третій світовій війні".

Явна мета путіна — укласти угоду з Трампом щодо України через голову Зеленського, підкреслюють у The Times. Угоду, яка дасть змогу росії залишити за собою вже окуповані території і заборонити Україні вступати в НАТО.

Частково російський диктатор сподівається відродити «дух Ялти» кінця Другої світової війни, коли Йосип Сталін, Франклін Рузвельт і Вінстон Черчілль зустрілися в Криму, щоб "розділити світ між собою", пише автор статті. путін не бажає миритися із суворою реальністю та послабленням позицій Москви у світі і, ймовірно, вірить, що здатен "досягти особистого взаєморозуміння" з Трампом.

Утім, як вказують у The Times, у той час, як кремль плекав надію, що США почнуть скасовувати хоча б деякі санкції, Трамп фактично підвищив ставки, попередивши путіна про наслідки за небажання сідати за стіл переговорів.

У Зеленського, пише видання, також є прихильники серед тих, хто входить до найближчого оточення Трампа і прагне запобігти будь-якій непорядній угоді з путіним.

"Навіть серед команди Трампа в України багато друзів, і вони посилено лобіюють, що саме Зеленський має бути його найближчим союзником", — процитував автор статті свого співрозмовника — республіканського чиновника.