The Times: росія допомагає КНДР вдосконалювати ракети та військові технології

Північна Корея "значно" поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні.

Згідно з оцінкою української розвідки, наданою The Times, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.

"Співпраця з росією надала Північній Кореї широкі можливості для модернізації своїх збройних сил, зокрема, дала змогу підрозділам Корейської народної армії отримати реальний досвід ведення сучасної війни, розвинути потенціал у сфері ядерних ракет, налагодити виробництво сучасних систем озброєнь, зміцнити свої військово-морські сили та розширити можливості зі збору розвідувальної інформації", - йдеться в оцінці ГУР.

Зазначається, що армія КНДР є "серйознішою загрозою для Південної Кореї і дислокованих там американських військ, ніж будь-коли раніше".

"Досить імовірно, що в майбутньому готовність КНДР застосовувати військову силу у своїй зовнішній політиці зростатиме. Цьому сприяє відсутність рішучої реакції з боку США та їхніх європейських і азіатських союзників на участь військ КНДР в Україні, а також приєднання Північної Кореї до ширшої стратегії росії та Китаю, спрямованої на глобальне перенапруження можливостей США", - підкреслюють у розвідці.

У звіті також вказується, що щонайменше 9500 північнокорейських солдатів із чотирьох бригад були задіяні у війні в Курській області росії. Усі солдати є північнокорейськими спецпризначенцями з військової розвідки або 11-го штурмового корпусу.

Згідно з розвідувальним звітом, хоча під час війни було вбито або поранено близько 4000 північнокорейських солдатів, але вони швидко навчалися і тепер краще маскуються від атак дронів і навчилися використовувати свої власні дрони для поліпшення огляду на полі бою.

Зазначається, що росія також допомагає в розробці та виробництві північнокорейських балістичних ракет KN-23 з ядерним потенціалом. Коли ці ракети вперше були запущені по Україні, вони промахнулися повз цілі на понад десяток кілометрів, але тепер вони практично не відрізняються від російських балістичних ракет за дальністю і точністю, сказав офіцер українських ВПС.

Він зазначив, що на ці ракети почали встановлювати російські системи наведення для підвищення точності.

"Перші запуски KN-23 промахнулися на 15 кілометрів. Потім вони почали їх допрацьовувати. Вони встановили там російську систему наведення, систему позиціонування, аналогічну тій, що встановлена на "Іскандерах". Після цього їхня точність стала становити сотні метрів відхилення. Вони ще не "Іскандери", але вже близькі до них. Якби я був південнокорейцем, я б довго і ретельно про це подумав".

Експерт із ракет із Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак підкреслив, що північнокорейські ракети тепер є викликом для американської системи протиповітряної оборони Patriot.

"Щоразу, коли їх запускають, необхідно активувати найсучасніші та найдорожчі системи протиповітряної оборони, тому вони виснажують наші сили ППО. росія розраховує отримати 150-200 таких ракет цього року", - додав він.

Нагадаємо, Лавров у КНДР провів зустріч із північнокорейським колегою Чхве Сон Хі, під час якої обговорювали війну в Україні та ситуацію на Корейському півострові.