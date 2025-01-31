The Times розвіяло ілюзії щодо намірів Трампа завершити війну в Україні

Професор О'Брайен спростував позитивні очікування щодо дій Трампа у питанні завершення війни в Україні.

Президент Трамп, можливо, відмовився від передвиборчої заяви про те, що він може закінчити війну в Україні за 24 години. Але 100 днів, які він дав своєму спецпредставнику з питань росії та України Кіту Келлогу на пошук рішення, а також його відсутність ентузіазму щодо фінансування військових витрат України, підвищують ймовірність того, що конфлікт може заморозитись на кордонах росії та Європи.

Про це пише Кетрін Філп, редактор відділу міжнародних відносин газети The Times.

"Трампу насправді немає діла до України. Він хоче отримати довіру за припинення бойових дій, оголосити себе миротворцем і повернутися додому", — зазначає Філіпс О'Брайен, американський історик і професор стратегічних досліджень в Сент-Ендрюському університеті.

Історик також залишається не переконаним в погрозах Трампа на адресу росії, зазначаючи, що президент не запропонував жодних гарантій безпеки для України і позиціонує себе як посередника, а не гаранта.