Лідер Китаю поговорить із Зеленським – The Wall Street Journal
Наступного тижня китайський лідер планує зустріч в москві, а після цього може поговорити з Зеленським.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
"Пряма розмова із Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменує собою важливий крок у зусиллях Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, що досі скептично сприймали в Європі. Це також зміцнить авторитет Китаю як глобального посередника після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном", – пише видання.
Один із варіантів зустрічей Сі з українським президентом – віртуально.
За даними ЗМІ, візит очільника Китаю в росію і можлива розмова Сі із Зеленським відображають прагнення Пекіна відігравати активнішу роль у посередництві для припинення війни в Україні.
В матеріалі The Wall Street Journal йдеться, що Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки в росію, хоча, за словами співрозмовників видання, його повний маршрут ще не затверджено остаточно.
Сьогодні стало відомо, що Сі Цзіньпін планує приїхати до путіна наступного тижня.