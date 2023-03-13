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Лідер Китаю поговорить із Зеленським – The Wall Street Journal

13 березня 2023, 14:49
Лідер Китаю поговорить із Зеленським – The Wall Street Journal
зеленський телефон макрон
Сі Цзіньпін планує переговори з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі з путіним.

Наступного тижня китайський лідер планує зустріч в москві, а після цього може поговорити з Зеленським.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Пряма розмова із Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменує собою важливий крок у зусиллях Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, що досі скептично сприймали в Європі. Це також зміцнить авторитет Китаю як глобального посередника після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном", – пише видання. 

Один із варіантів зустрічей Сі з українським президентом – віртуально. 

За даними ЗМІ, візит очільника Китаю в росію і можлива розмова Сі із Зеленським відображають прагнення Пекіна відігравати активнішу роль у посередництві для припинення війни в Україні.

В матеріалі The Wall Street Journal йдеться, що Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки в росію, хоча, за словами співрозмовників видання, його повний маршрут ще не затверджено остаточно.

Сьогодні стало відомо, що Сі Цзіньпін планує приїхати до путіна наступного тижня.

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